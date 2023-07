Black Mirror : voici les 10 meilleurs épisodes de la série selon le site américain IMDB

Créée en 2011 par Charlie Booker, diffusée sur la chaîne britannique Channel 4 avant d’être récupérée par Netflix, «Black Mirror» a réussi à séduire son audience avec ses intrigues mêlant nouvelles technologies et faits de société. Et voici les 10 meilleurs épisodes selon le site américain de référence IMDB.

Playtest – saison 3 (note : 8,1/10)

Avec son final à couper le souffle, cet épisode voit Wyatt Russell incarner le personnage de Cooper, un jeune homme qui accepte volontiers de tester un jeu vidéo horrifique en réalité virtuelle. Mais une fois dans la simulation, il comprend que ce jeu est bien loin de ce qu’il avait imaginé, faisant ressortir ses peurs les plus profondes à la surface de sa conscience.

USS Callister – saison 4 (note : 8,3)

Plus qu’une parodie de Star Trek, cet épisode voit Jesse Plemons jouer le rôle du capitaine Robert Daly, qui se trouve à la tête de l’équipage du vaisseau spatial USS Callister dans une simulation de sa conception. Dans la réalité, Robert est le co-fondateur d’une société de développement de jeu vidéo peu apprécié de ses collègues. Tous ont été recréés dans la réalité virtuelle de Robert, qui prend un malin plaisir à les contrôler selon ses moindres désirs. Un jour, une nouvelle employée, Nanette, débarque dans l’entreprise. Elle ignore alors que Robert va utiliser son ADN pour recréer sa conscience dans la simulation. Un cauchemar dont il sera difficile, mais pas impossible, de s’échapper.

Nosedive – saison 3 (note : 8,3)

Dans un futur proche, tous les individus possèdent un implant oculaire leur permettant d’attribuer une note aux personnes lors de leurs interactions sociales. Lacie, incarnée par Bryce Dallas Howard, est particulièrement fière d’afficher une note supérieure à la moyenne. Mais après une série d’incidents, sa note chute inexorablement. Et plus elle se démène pour tenter d’inverser la tendance, plus les choses empirent. Mais jusqu’où peut-elle descendre ?

Shut Up and Dance – saison 3 (note : 8,4)

Un des épisodes les plus violents de l’anthologie créée par Charlie Booker. Les téléspectateurs suivent l’histoire de Kenny qui, après avoir téléchargé sans le savoir un virus sur son ordinateur, découvre qu’il a été filmé à son insu en train de se masturber. Les hackers menacent de rendre la vidéo publique s’il refuse de suivre leurs instructions. En chemin, il se retrouve confronter à d’autres personnes contrôlées par les hackers. Jusqu’au moment où on découvre la réalité des actes qui leur sont reprochés.

The Entire History of You – saison 1 (note : 8,5)

Avant «Succession», Jesse Armstrong s’était offert le luxe de signer de sa main le scénario du seul épisode de «Black Mirror» où le nom de Charlie Booker n’apparaît pas en tant que co-scénariste. Et ce fut une incroyable réussite. L’histoire est celle de Liam, un homme jaloux qui va utiliser une technologie permettant d’enregistrer le moindre de ses souvenirs afin de trouver les preuves de l’infidélité de son épouse après un dîner où celle-ci s’est un peu trop rapprochée de son ex à son goût. La conclusion de l’épisode est un bijou.

Hated in the Nation – saison 3 (note : 8,5)

Effrayant ! L’épisode suit l’enquête menée par la police de Londres pour faire la lumière sur les morts suspectes de personnes désignées par le #DeathTo (#MortÀ) sur les réseaux sociaux après un comportement (ou des paroles) jugé inapproprié par les internautes. Très vite, les enquêteurs découvrent que leur décès est causé par des drones miniatures en forme d’abeilles qui s’immiscent dans le cerveau des victimes. Qui contrôle ces robots miniatures ? Pourquoi et par qui ont-ils été créés ? La réponse à ces questions va se révéler particulièrement mortelle.

Black Museum – saison 4 (note : 8,6)

Une histoire de vengeance rondement menée. Une jeune femme se présente à la porte d’un musée perdu au milieu de nulle part. Là-bas, un vieil homme lui présente différentes pièces en lien avec les nouvelles technologiques, ainsi que les crimes qui ont été commis avec, par leur propriétaire. Ce qu’il ignore, c’est que la présence de cette femme est loin d'être un hasard.

San Junipero – saison 3 (note : 8,6)

Un des rares épisodes qui se termine sur une note positive. L’histoire raconte la rencontre de Yorkie et Kelly dans une boite de nuit dans les années 1980. Mais très vite, on comprend que les deux femmes évoluent dans un logiciel de réalité virtuelle destinée aux personnes âgées ou décédées afin qu'ils puissent vivre la vie dont ils ont toujours rêvé. Une histoire d’amour terriblement émouvante.

Hang the DJ – saison 4 (note : 8,7)

L’amour à la carte. Dans cet épisode, Frank et Amy évoluent dans un monde où un système de rencontre amoureuse parvient à déterminer combien de temps une relation entre deux personnes va/doit durer. Quand ils découvrent que leur rencontre ne doit pas dépasser une nuit, leur déception est palpable. Mais si l’application le dit, c’est que cela doit être vrai. Alors que chacun enchaîne des relations pleines de frustrations, ils continuent de se demander s’ils n'auraient pas mieux fait d’écouter… leur cœur.

White Christmas – saison 2 (note : 9,1)

Le poids des aveux. Le jour de Noël, Joe Potter et Matt Trent (joué par Jon Hamm), qui vivent dans une cabane depuis 5 ans sans quasiment s’être adressés la parole, entament une conversation. Matt se met à raconter la terrible raison qui l’a mené à vivre dans cette cabane. C’est ensuite au tour de Joe de raconter sa propre histoire. Une confession qui ne sera pas sans conséquence pour les deux hommes.