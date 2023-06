Elton John : sa tournée d’adieu qui fait étape à Paris pourrait devenir la plus lucrative de tous les temps

Le chanteur britannique Elton John, en pleine tournée d’adieu et avant sa première date parisienne ce mercredi soir, donnera son dernier concert le 8 juillet prochain. Cette dernière date viendra clôturer son Farewell Yellow Brick Road qui pourrait bien devenir la tournée la plus lucrative de tous les temps.

Elton John tire sa révérence. En pleine tournée d’adieu, la star britannique enchaîne les plus grandes scènes du monde entier afin de dire au revoir à son public. Son «Farewell Yellow Brick Road», en clin d’œil à son tube «Goodbye Yellow Brick Road», se terminera le 8 juillet prochain à Stockholm.

Une tournée d’adieu bien remplie et surtout très lucrative. D’après les chiffres communiqués par Billboard, cette tournée avait déjà rapporté près de 818 millions de dollars en 278 concerts. Chaque concert rapporterait donc en moyenne 3 millions de dollars.

Ceci s’explique en partie par le prix des places, plutôt élevé. Pour ses concerts à Paris ce mercredi 21, et les 27 et 28 juin – déjà complets – il fallait débourser entre 67,50 et 315 euros. Par ailleurs, la plupart de ses shows sont à guichets fermés.

A la fin de sa tournée d’adieu cet été, Elton John devrait dépasser les 900 millions de dollars de recette et deviendrait ainsi l’artiste à la tournée la plus lucrative. En nombre de tickets vendus, Ed Sheeran reste pour l’instant devant son compatriote. Son «Divide Tour» avait permis de vendre près de 9 millions de tickets, contre 5,3 millions pour Elton John.