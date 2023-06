Disney : une expérience sensorielle inédite à découvrir à Paris pour les 100 ans des studios

Pour les 100 ans de Disney, une expérience multisensorielle baptisée «L’Amitié c’est Merveilleux», s’installe à Paris, jusqu’au 9 juillet.

Après Londres et Berlin, c’est au tour de Paris d’accueillir la grande expérience immersive «L’Amitié c’est Merveilleux», à l’occasion des 100 ans des studios Disney.

Le rendez-vous est donné au CentQuatre (Paris 19e), jusqu’au 9 juillet. Placée sous le signe de l’amitié, cette expérience interactive et multisensorielle s’étend sur 1000m2, et rend hommage à quelques duos iconiques et aux copains inséparables de l’univers Disney.

©Disney

Les fans pourront notamment plonger dans le monde merveilleux d'Alice au Pays des Merveilles et tenter de trouver la sortie dans un labyrinthe à l'atmosphère brumeuse... Après quoi, direction les rives de l'Ohana Bay avec Lilo & Stitch. Au programme : une session surf, en étant bercé par les sons et les parfums d’une plage hawaïenne.

©Disney

Les participants pourront également prendre un peu de hauteur sur l’oasis du Roi Lion, à bord de grandes balançoires, et au rythme d’«Hakuna Matata». Sans oublier Mickey et ses amis, qui seront eux aussi de la partie.

©Disney

Au fil de ce voyage immersif, chacun est invité de manière ludique à explorer ses propres amitiés, mais aussi à immortaliser cette visite féérique, tant le lieu est «instagramable».

©Disney



A noter toutefois que cet évènement est surtout destiné aux grands enfants. Les moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Pour retourner en enfance le temps de cette expérience haute en couleur, il faudra débourser 21 euros (tarif unique).

Expérience immersive «L'amitié c'est merveilleux», CentQuatre (Paris 19e), jusqu'au 9 juillet.