George Clooney, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio... : les stars d'Hollywood donnent des millions de dollars en soutien aux acteurs en grève

Des stars parmi les plus célèbres et fortunées d'Hollywood, de George Clooney à Meryl Streep, ont donné chacune un million de dollars ou davantage pour soutenir les acteurs américains en grève, a indiqué le fonds de solidarité de leur syndicat mercredi.

Dans le sillage du mouvement social des scénaristes entamé début mai, les acteurs sont à leur tour entrés en grève mi-juillet pour réclamer de meilleures rémunérations et des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle.

Avec ce double mouvement social, inédit depuis 1960, la quasi-totalité des productions de films et de séries sont à l'arrêt aux Etats-Unis.

Pour participer à l'effort de guerre, George Clooney, Meryl Streep, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Julia Roberts ou encore Oprah Winfrey ont contribué chacune pour 1 million de dollars (920.000 euros) ou plus au fonds de soutien de la guilde des acteurs (SAG-AFTRA).

La fondation qui gère ce fonds a déclaré dans un communiqué avoir récolté au total plus de 15 millions de dollars (13,7 millions d'euros) au cours des trois dernières semaines, destinés à des milliers «d'acteurs à la journée» en difficulté financière faute de tournages.

SAG-AFTRA Foundation Call To Help Thousands of Performers In Crisis Answered By Some of The Industry's Highest-Earning Actors Donating Millions For Emergency Aid https://t.co/zxOqjm7Vln

— SAG-AFTRA NEWS (@sagaftranews) August 2, 2023