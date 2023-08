Game of Thrones : Liam Cunningham donne des nouvelles du spin-off sur Jon Snow

Dans un entretien avec le site américain Den of The Geek, Liam Cunningham a révélé avoir contacté Kit Harrington à propos du spin-off de «Game of Thrones» consacré à Jon Snow, afin de lui signifier qu’il était disponible pour reprendre le rôle de Ser Davos.

Le parfait lieutenant. Pendant les 8 saisons de «Game of Thrones», Liam Cunningham a incarné le personnage de Ser Davos, le fidèle allié de Jon Snow durant l’intégralité de la série. Lors d’une interview avec le site américain Den of The Geek, l’acteur irlandais a confié ne pas être contre l’idée de l’incarner à nouveau dans l’éventuel spin-off de «Game of Thrones» consacré à Jon Snow. Il avoue même avoir contacté Kit Harington à ce propos.

«J’ai envoyé un texto à Kit pour lui dire : ‘Pense à appeler Davos’. Je n’ai pas eu de réponse pour le moment. Je leur souhaite de réussir leur projet, et si le chèque est assez conséquent, je pourrais peut-être revenir», s’amuse-t-il. Évoquée par George R.R. Martin en juin 2022 via un message posté sur son blog, ainsi que par Kit Harington lui-même en décembre dernier, le spin-off de «Game of Thrones» consacré à Jon Snow n’a toujours aucune date de production. Aucune évolution n’est à attendre tant que la grève des scénaristes et des acteurs continue de paralyser Hollywood.

Dans son interview, le comédien de 62 ans est également revenu sur l’incroyable popularité de la série originale. «La série ‘Game of Thrones’ était un phénomène. Personne n’aurait pu prédire qu’elle allait devenir un tel phénomène culturel, et c’est éminemment difficile à créer. Vous proposez quelque chose, et cela se produit ou pas. Dans ce cas, ça a été un raz-de-marée», précise-t-il.