Jennifer Lopez : son tendre message à Ben Affleck pour leur un an de mariage

Un an après avoir officiellement dit «oui» à Ben Affleck, Jennifer Lopez a partagé un tendre message adressé à son époux.

JLo aux anges. La star a tenu, ce lundi, à célébrer sa première année de mariage avec Ben Affleck. Une union intervenue près de 20 ans après la rupture de leurs fiançailles, en 2004.

Partageant une photographie de leurs noces, la chanteuse et femme d'affaires de 54 ans a pris la plume sur les réseaux pour s’adresser à l’acteur et fêter un an de bonheur à ses côtés. «Cher Ben, Assise ici toute seule en train de regarder mon anneau, je me sens submergée», a noté JLo, visiblement toujours aussi émue et heureuse.

«Ça me donne envie de chanter, chanter», poursuit l’artiste, qui rattrape le temps perdu et savoure plus que jamais sa vie auprès de l’acteur de 51 ans. «Comment en sommes-nous arrivés là ? Sans retour en arrière. Oh mon Dieu ! C'est ma vie...», a conclu l’artiste.

Fiancé au début des années 2000, le couple s'était séparé en 2004, avant de se donner une seconde chance en 2021. Après un premier mariage surprise à Las Vegas le 16 juillet 2022, seulement entourés de leurs enfants, JLo et Ben Affleck ont officiellement célébré leurs noces le 20 août de la même année, en Géorgie.