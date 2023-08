Football : Jennifer Lopez chante l'hymne de France 98 «I Will Survive» lors d'un karaoke en Italie

En vacances à Capri, en Italie, Jennifer Lopez a livré une performance inoubliable en chantant «I Will Survive» lors d’un karaoke organisé dans un restaurant. Un moment que les fans de l’équipe de France de football championne du monde en 1998 vont forcément apprécier.

Pas de vacances pour les stars. Jennifer Lopez a été filmée en train de chanter la chanson de Gloria Gaynor «I Will Survive», lors d’un karaoke organisé dans un restaurant de Capri, en Italie. Un moment absolument incroyable partagé par l’établissement via son compte Instagram.

Mieux encore, Jennifer Lopez ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, et a enchaîné avec son tube de 1999, «Let’s Get Loud», pour le plus grand bonheur des clients présents pour assister à ce moment irréel.

L’artiste doit prochainement sortir le 9e album de sa carrière «This Is Me… Now», qui est une suite (en quelque sorte) de l’opus sorti en 2002 «This Is Me… Then», avec des titres inspirés par ses retrouvailles avec Ben Affleck, avec lequel elle s’est mariée l’été dernier.

«J’étais très inspirée quand j’ai travaillé sur ‘This Is Me… Then’. Toute personne qui connaît cet album sait que cela parlait du fait que j’étais tombée amoureuse avec l’amour de ma vie, et maintenant, 20 ans plus tard, qui aurait pu penser que nous serions à nouveau ensemble ?», avait-elle explique dans l’émission américaine Kelly & Mark en mai dernier.