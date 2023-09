Gen V : une nouvelle bande-annonce complètement folle pour le spin-off de «The Boys»

Baptisé «Gen V», le spin-off de «The Boys» plongera les téléspectateurs au cœur de l’université Godolkin où les futurs super-héros reçoivent la meilleure éducation possible. Ou pas. La série est attendue le 29 septembre prochain sur Amazon Prime Video.

Un secret bien gardé. La nouvelle bande-annonce de «Gen V», le spin-off de «The Boys» qui sera lancé le 29 septembre prochain sur Amazon Prime Video, permet aux téléspectateurs d’en apprendre un peu plus sur l’intrigue de cette série qui suivra les premiers pas d’une poignée d’étudiants sur le campus de la Godolkin Université, une école réservée aux futurs super-héros.

On sait que l’objectif ultime des élèves de cette école est d’intégrer les Seven, le groupe de super-héros qui défend les intérêts de la multinationale Vought. D’autres décrocheront des contrats dans des villes plus ou moins importantes à travers les États-Unis. Ces nouvelles images nous apprennent toutefois l’existence d’un problème majeur à l’intérieur de l’école fondée par Vought. «Il y a quelque chose de malsain dans cette école», entend-on un des personnages dire en voix-off.

«Ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde ne découvre ce que nous faisons vraiment», lance également un homme non-identifié. «Si "The Woods" est dévoilé, nous avons potentiellement un problème fatal», n’hésite pas à déclarer le personnage d’Ashley Barrett, qui s’est imposée parmi les employés les plus influents de Vought. Une chose est sûre, on est impatient d’en apprendre plus sur les secrets qui se cachent dans cette université, et les horreurs qui vont être commises pour empêcher leur révélation.