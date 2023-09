Dexter : l’incroyable histoire du serial-killer brésilien qui a inspiré le personnage de la série

Adaptation du livre «Darkly Dreaming Dexter» de Jeff Lindsay, la série «Dexter» suivait les aventures de Dexter Morgan, un tueur en série ne s’en prenant qu’à des criminels. Un personnage qui aurait été inspiré par Pedro Rodrigues Filho, un serial-killer brésilien.

Quand la réalité dépasse la fiction. Adaptée du livre «Darkly Dreaming Dexter» de Jeff Lindsay publié en 2004, la série «Dexter» raconte les aventures de Dexter Morgan, un membre de la police de Miami spécialisé dans les analyses de scènes de crime, qui est en fait un psychopathe meurtrier. Le personnage incarné par l’acteur Michael C. Hall suit rigoureusement le code inculqué par Harry, le policier qui l’a adopté alors qu’il n’était qu’un enfant venant d’assister au meurtre brutal de sa mère, et qui va lui apprendre à ne tuer que des criminels pour assouvir son désir de meurtre.

Cet anti-héros a été inspiré par un vrai serial-killer vivant au Brésil, Pedro Rodrigues Filho, dont la vie est digne d’un roman. Le jour de sa naissance, le 17 juillet 1954, les médecins découvrent que son crâne présente une fracture, et une blessure qui restera à jamais, en raison des coups de pieds donnés par son père dans le ventre de sa mère alors qu’elle était enceinte.

Urgence à tuer

C’est à 13 ans que Pedro Rodrigues Filho, qui avouera avoir commencé à ressentir une «urgence à tuer» à partir de cet âge, fera sa première tentative de meurtre en poussant son cousin dans une presse à canne à sucre lors d’une bagarre. Son aîné s'en sortira avec la vie sauve, mais un bras en moins. Un an plus tard, il tue l’employeur de son père après sa décision de licencier ce dernier pour un vol qu’il n’avait pas commis. Il retrouvera ensuite la trace de celui qu’il soupçonnait d’être le véritable auteur du larcin, et le tuera également.

Après avoir déménagé dans la ville de Mogi Das Cruzes, où il fait la rencontre de Maria Aparecida Olympia, il découvre un jour, avec horreur, que celle-ci - alors enceinte de lui - a été assassinée par les membres d’un gang auquel appartenait un dealer qu’il venait de tuer.

Selon le site britannique The Sun, il parviendra à retrouver et identifier les auteurs. Et c’est lors de la célébration du mariage de leur chef que lui et quelques amis vont venir faire un carnage, tuant 7 personnes au total, et en blessant 16. Pedro Rodrigues Filho vient à peine d’avoir 18 ans.

Point commun avec le personnage de la série, celui qui est surnommé «Pedrinho Matador», explique mettre un point d'honneur à ne jamais s’en prendre à des innocents, mais toujours à des criminels. Il aurait fait plus de 100 victimes avant son arrestation en 1973. Une fois en prison, le nombre de morts n’a cessé d’augmenter, avec plus de 40 meurtres. Il se serait, par exemple, retrouvé à bord d’un fourgon de police en charge de le conduire en prison avec un autre détenu. Sans que les policiers ne s’en rendent compte pendant le trajet, Pedro Rodrigues Filho va assassiner ce violeur notoire, ne découvrant le corps qu’à l’arrivée au centre de détention.

Il a également personnellement tué son père après que celui-ci ait profité du fait qu’il soit derrière les barreaux pour battre sa mère à mort. «J’ai trouvé le chemin jusqu’à la cellule de mon père. Il avait peur de moi. Il avait peur que je lui ôte la vie, donc il avait attendu que je sois en prison pour tuer ma mère», a-t-il raconté. Une fois face à son géniteur, il lui assénera 22 coups de couteau, avant de lui retirer le cœur de la poitrine, d’en mâcher des morceaux, et de les recracher sur le corps.

Sortie de prison

On pourrait croire qu’un homme comme Pedro Rodrigues Filho serait maintenu derrière les barreaux à perpétuité, surtout après sa condamnation initiale à près de 130 années de prison, qui aurait été étendue à plus de 400 ans suite aux meurtres commis en prison. Mais au Brésil, une loi empêche les prisonniers de rester plus de 30 ans enfermé. En 2007, après 34 ans en cellule, Pedro Rodrigues Filho est libéré.

Selon le site de The Toronto Sun, il sera de nouveau arrêté en 2011, cette fois pour menaces, détention d’armes, et participation à des émeutes. Il sortira 7 ans plus tard complètement changé. Pedro Rodrigues Filho s’est lancé dans la création d’un podcast devenu très populaire dans lequel il revenait sur son passé, le fait de n’avoir aucune intention de tuer à nouveau sauf si on s’en prenait à lui ou à ses proches, et le droit à une seconde chance dans la vie. Il a été assassiné en mars dernier, à 68 ans, dans une rue de la ville de Mogi Das Cruzes, non loin de la grande métropole Sao Paulo.

«Même ceux qui sont perçus comme diaboliques peuvent voir la lumière. Personne n’a dit que ce serait facile, et j’assume mes erreurs. J’ai payé le prix, et je n’ai plus besoin d’être jugé par quiconque. Pour ceux qui ont la foi, suivez-moi sur le chemin vers la lumière, car l’obscurité a déjà consumé les deux tiers de mon existence», lançait-il notamment sur la plate-forme de vidéos courtes Kwai, où il était devenu une star, avec plus de 267.000 abonnés.