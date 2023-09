True Detective : ambiance glaciale dans le nouveau teaser de la saison 4 avec Jodie Foster

HBO a dévoilé une date de diffusion ainsi qu’un nouveau teaser pour la quatrième saison de l'anthologie «True Detective». «Night Country» plonge l'actrice oscarisée Jodie Foster et la boxeuse Kali Reis dans des paysages enneigés et les confronte à de mystérieuses disparitions.

Le nouveau teaser de la saison 4 de la série HBO «True Detective» offre un aperçu de l'enquête des détectives Liz Danvers (Jodie Foster) et Evangeline Navarro (Kali Reis), autour de la mystérieuse disparition de huit hommes d'une station de recherche en Alaska.

«Lorsque la longue nuit d'hiver tombe à Ennis, en Alaska, les huit hommes qui exploitent la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de trace», annonce HBO. «Pour résoudre l'affaire, les détectives Liz Danvers et Evangeline Navarro devront affronter les ténèbres qu'elles portent en elles et creuser les vérités hantées enfouies sous la glace éternelle.»

A noter que pour cette nouvelle saison, la scénariste mexicaine Issa López a pris la casquette de showrunner au créateur de la série Nic Pizzolatto. Composée de six épisodes, «True Detective : Night Country» sera diffusée à partir du 15 janvier 2024 via le Pass Warner.

Pour mémoire, «True Detective» avait commencé en 2014 avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, aux prises avec une sombre enquête dans l'État de Louisiane. L'année suivante, Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch, Kelly Reilly et Vince Vaughn avaient emmené la série en Californie. Et c’est Mahershala Ali qui, en 2019, avait joué les enquêteurs dans la saison 3, laquelle prenait cette fois pour décor l'Arkansas.