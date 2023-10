«Lessons in Chemistry» : de quoi la série avec Brie Larson parle-t-elle ?

Adaptée du best-seller «La Brillante destinée d'Elizabeth Zott» de Bonnie Garus paru en 2022, « Lessons in Chemistry», avec l'actrice Brie Larson en tête d'affiche, arrive ce 13 octobre sur AppleTV+ (disponible via MyCanal).

Loin de l'univers Marvel, l'actrice Brie Larson (qui s’apprête par ailleurs à renfiler son costume de super-héroïne dans «The Marvels») incarne une brillante chimiste remerciée à tort par son entreprise dans «Lessons in Chemistry», nouvelle série Apple TV+ dont l'action se situe dans le Los Angeles des années 1950.

Reléguée malgré elle à ses tâches domestiques en raison d'une grossesse, Elizabeth accepte la proposition d’un producteur télé (Kevin Sussman vu dans «Big Bang Theory») d’animer une émission culinaire. Si elle n’y voit d’abord qu’un moyen de poursuivre une forme d'exercice scientifique très proche de la chimie (ce qu’elle va faire très rigoureusement en quête de la parfaite alchimie entre les aliments), son show va finalement donner aux téléspectateurs bien plus que des recettes : un modèle d'émancipation pour les femmes de sa génération, celles que la société patriarcale dénigre et s'échine à vouloir cantonner à la maison.

Une manière pour le créateur Lee Eisenberg (à qui l'on doit «WeCrashed» et «Little America» mais aussi des scénarios de «The Office») d’aborder les thèmes de la misogynie et du sexisme qui défient encore les femmes dans la société et sur le marché du travail aujourd'hui.

Elle n'a pas la combi de Captain Marvel mais Elizabeth offre une nouvelle fois à Brie Larson un personnage de super-héroïne. «Il y a si peu d'entre nous qui n'ont pas été rabaissées, mises de côté, calomniées, ignorées, rejetées, arnaquées, trahies ou maltraitées simplement parce que nous sommes des femmes, des personnes de couleur, de genres divers, neuro-atypiques, trop grosse, trop mince, trop petite, trop grande – à vous de choisir. Mais Elizabeth est une rationaliste ; elle ne confond pas les préjugés sociétaux avec les faits, et elle n'accepte pas non plus les directives de ceux qui les font.», avait à son propos déclaré dans le Guardian Bonnie Garmus, autrice du roman à succès «La Brillante destinée d'Elizabeth Zott» dont est tirée la série.

