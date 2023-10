Streaming : qu'est-ce que l'offre Disney+ Standard proposée par la plate-forme ?

Disney+ va faire évoluer son offre à partir du 1er novembre 2023, avec une nouvelle grille tarifaire proposant trois offres d’abonnements, avec ou sans publicité. Voilà tout ce qu’il faut savoir sur l’évolution de l'adhésion à la plate-forme de streaming.

Trois fois plus de choix. À partir du 1er novembre 2023, tous les abonnés à Disney+ verront leur abonnement à la plate-forme de streaming évoluer. Une nouvelle grille tarifaire sera officiellement mise en place, avec l’abonnement classique qui sera rebaptisé «Premium», avec un prix mensuel à 11.99€ (ou 119.99€ annuel), au lieu de 8.99€ auparavant, pour la même prestation. Celle-ci permet de garder la résolution de l’image en UHD/HDR, les 4 écrans connectés, et une qualité sonore utilisant la technologie Dolby Atmos.

Une offre dite «standard» à 8.99€ verra la résolution passer en Full HD 1080p, avec un son Stereo 5.1, et 2 écrans connectés. Enfin, une offre «standard avec publicité» avec une facturation mensuelle à 5.99€, vient compléter la liste, cette fois avec l’impossibilité de télécharger les contenus pour les regarder hors connexion. On notera que chaque abonnement donne accès aux mêmes contenus. Voici un tableau récapitulatif qui permet d’y voir plus clair :

En France, Disney+ s’attaquera dans un second temps aux comptes partagés en utilisant la notion de «foyer», qui désigne «l'ensemble des appareils associés à votre résidence personnelle principale et qui sont utilisés par les personnes qui y résident», a précisé la plate-forme de steaming via un courrier envoyé à ses abonnés au Canada, où la mesure doit être mise en place à partir du 1er novembre 2023.

Une décision similaire à celle prise par Netflix en février dernier, qui s’est révélée payante puisque cette dernière a vu le nombre d’utilisateurs augmenter depuis l’entrée en vigueur des restrictions.