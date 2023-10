«The Walking Dead : Daryl Dixon» : on connaît la raison de l'apparition surprise de Carol dans le dernier épisode

Lancée début septembre, «The Walking Dead : Daryl Dixon» vient de toucher à sa fin outre-Atlantique avec une surprise de taille pour les téléspectateurs : Carol est de retour à l’écran. Et ses retrouvailles avec Daryl sont déjà programmées pour la saison 2.

Une réunion qui promet de déborder d’émotion. La conclusion du sixième et dernier épisode de la première saison de «The Walking Dead : Daryl Dixon», qui a été lancée début septembre sur la chaîne américaine AMC, voit Daryl face à un choix difficile : retourner aux États-Unis pour retrouver les siens ou rester en France avec Laurent et son groupe pour leur apporter l’aide dont ils ont tant besoin.

Au même moment, outre-Atlantique, une Ford Mustang prend en chasse un homme chevauchant l’ancienne moto de Daryl Dixon. On découvre que le conducteur n’est autre que Carol, qui cherche à savoir où ce dernier a trouvé l’engin à deux roues. On comprend alors qu’elle s’est lancée à la recherche de son vieil ami. Et que rien ne l’arrêtera dans sa quête, laissant entendre que la saison 2 marquera certainement leurs retrouvailles à un moment donné.

Un duo inoubliable

Dans une interview accordée au site américain Entertainment Weekly, le showrunner de la série, David Zabel, a donné quelques indices supplémentaires sur cette conclusion. Et ce que cela signifie pour la saison 2. «La bonne nouvelle est qu’on est désormais certain d’avoir une saison 2 pour expliquer tout ça. Pour moi, le dilemme moral auquel est confronté Daryl est le suivant : 'Que se passe-t-il si, dans l’effort de rentrer à la maison, tu crées un nouveau foyer dans l’endroit où tu te trouves ?' C’est un problème moral intéressant, parce qu’il a passé son temps à trouver le moyen de retrouver les gens qu’il aime, qui sont Judith, Carol, et Connie, et toutes ces personnes», explique-t-il.

Pour lui, la présence de Carol dans les épisodes 5 et 6 de cette saison 1 révèle deux éléments clefs. Le premier étant que, pour une raison précise, elle s’est sentie obligée de retrouver sa trace, et d’entrer en contact avec lui pour le prévenir que quelque chose, ou quelqu’un, était «revenu». Sans que l’on sache de quoi elle parle lors de leur appel radio qui s’est interrompu juste avant la révélation. Le deuxième est que cela prépare une présence plus accrue de son personnage dans la saison 2 à venir. Une excellente nouvelle pour les fans qui salivent à l'avance de retrouver ce duo inoubliable à l'écran.

«La beauté de tout cela est qu’il y a une histoire pleine d’action d’elle à la recherche de son ami qu’elle veut protéger, et pour lequel elle s’inquiète. Il y a aussi son histoire propre, à laquelle nous avons seulement fait allusion, mais nous aurons tout un récit centré sur Carol dans plusieurs épisodes de la saison 2. Il y a une superbe double histoire à suivre avec elle, et nous avons commencé à tourner quelques scènes, et l’ensemble va être fantastique», ajoute-t-il. Pour le moment, aucune information concernant le tournage ou la diffusion future de la saison 2 n’a été dévoilée par AMC.