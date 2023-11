The Crown : la saison 6 montre le prince Charles «au pire moment de sa vie»

Dans un entretien avec le site américain Deadline, Dominic West a expliqué que, selon lui, l’ultime saison 6 de «The Crown» montrait le prince Charles au «pire moment» de sa vie au lendemain de la mort de Lady Diana, la mère de ses deux fils, William et Harry.

Une épreuve personnelle. Dominic West incarne le prince Charles avec brio depuis la saison 5 de «The Crown». Et selon le comédien, le dernier chapitre de la série – dont le lancement est prévu le 16 novembre – donnera à voir le prince Charles au moment où ce dernier traverse la pire période de son existence. Un an après son divorce très médiatisé avec la princesse Diana, alors que celle-ci a refait sa vie avec Dodi Al-Fayed et qu’il tente de normaliser sa relation avec Camilla Parker-Bowles, il apprend en août 1997 le décès de son ex-épouse dans un accident de la route à Paris.

«Il y avait des scènes très pesantes cette saison, et beaucoup de larmes pour Charles. Il y a beaucoup de scènes où Charles ne parvient que difficilement à réaliser la mort de Diana, où il annonce la nouvelle à ses garçons, avant de les aider à faire leur deuil avec plus ou moins de succès», explique Dominic West au site américain Deadline. En tant que père de deux garçons, l’acteur avoue avoir souhaité se battre pour défendre le point de vue du prince Charles.

«J’essaie toujours de le présenter sous un bon jour, et je n’y parviens pas à tous les coups. Mais je pense que dans la deuxième partie de la saison 6, quand William lui donne vraiment du fil à retordre, et qu’il est très en colère contre son père, et refuse de lui parler, et que Charles se retrouve dans l’incapacité de communiquer avec lui, je peux tout à fait comprendre ce que cela peut faire», ajoute-t-il. Dominic West croit fermement que le prince Charles est «très émotionnel» malgré l’apparente austérité qui le caractérise lors de ses apparitions publiques. Une posture «qu’il se doit de tenir» dans ces circonstances, précise l’acteur.