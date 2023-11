Damson Idris et Lori Harvey annoncent leur séparation

Officiellement ensemble depuis janvier dernier, l’acteur Damson Idris et la mannequin Lori Harvey ont déjà annoncé leur séparation.

C’est fini. L’acteur révélé dans la série «Snowfall» et la mannequin et entrepreneuse Lori Harvey ont fait savoir qu’ils mettaient un terme à leur relation, dans un communiqué envoyé en exclusivité au magazine américain The Hollywood Reporter.

«Nous sommes à un point de notre vie où nos chemins individuels nécessitent toute notre attention et notre dévouement. Nous nous séparons en restant amis avec rien d’autre que de l’amour et du respect l’un pour l’autre et le temps que nous avons partagé ensemble», a noté le duo dans une annonce commune.

Le couple avait officialisé sa relation en janvier dernier. Après moins d'un an de vie commune, Damson Idris, 32 ans, et Lori Harvey, 26 ans, reprennent donc leur liberté pour se dédié à leurs projets de vie respectifs.

Damson Idris prêt à repartir sur les circuits

L’acteur britannique sera notamment à l’affiche de l'attendu blockbuster consacré à la Fomule 1 de Joseph Kosinski, en compagnie de Brad Pitt et Javier Bardem, où le trentenaire tient l’un des deux rôles-titres. Le film co-produit par le champion des circuits Lewis Hamilton n’a pas encore de date de sortie officielle. Son tournage avait été interrompu en juillet dernier, en raison de la grève des acteurs à Hollywood, qui vient de s’achever ce jeudi 9 novembre après l’obtention d’un accord avec les patrons des studios.

Gageons que Damson Idris trépigne à l'idée de retrouver ses coéquipiers.