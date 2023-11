Twilight : la réalisatrice du premier opus évoque les noms des acteurs qu'elle pourrait choisir aujourd'hui

La réalisatrice Catherine Hardwicke, à la barre du tout premier volet de la saga «Twilight», sorti en 2008, verrait bien les acteurs Jenna Ortega et Jacob Elordi reprendre les rôles-titres de Bella et Edward si le film devait sortir aujourd'hui.

Des acteurs qui ont le vent en poupe. Si c'était à refaire, qui la réalisatrice Catherine Hardwicke choisirait-elle pour camper Bella et Edward dans la franchise «Twilight» ? La question lui a été posée à l'occasion de sa participation au podcast «Happy Sad Confused», animé par Josh Horowitz.

Alors que ce dernier lui soumet le nom de Jacob Elordi pour succéder à Robert Pattinson, la réalisatrice n'a pas hésité longtemps avant d'expliquer qu'il aurait probablement été sélectionné. «Oh, ce serait parfait. Je veux dire, il est incroyable», a expliqué la réalisatrice à propos de l'acteur révélé dans «Euphoria», et prochainement à l'affiche de «Priscilla» dans le rôle du King. Et de poursuivre : «Il serait probablement Edward aujourd'hui».

Who would you cast in TWILIGHT today? Jacob Elordi and Jenna Ortega, says Catherine Hardwicke.





Our full chat: https://t.co/XmoMude5vI pic.twitter.com/NqLehLvOUH

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) November 26, 2023