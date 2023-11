Taylor Swift : son film-concert «Eras Tour» passe le cap des 250 millions de dollars au box-office mondial

Le film-concert «Eras Tour» de Taylor Swift franchit un cap symbolique et se classe à la 19e place des films les plus rentables au monde cette année.

Encore une sacrée performance de Taylor Swift. Le film «Eras Tour», captation de sa méga tournée, en salles depuis le 13 octobre dernier, a passé la barre symbolique des 250 millions de dollars de recettes au box-office mondial, ont rapporté plusieurs médias américains dans la nuit.

Un cap que la pop star a franchi à l’issue du week-end de Thanksgiving, enregistrant au total 178,2 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord et 71,8 millions de dollars à l'étranger.

Des chiffres qui valent à cette captation de se hisser à la 11e place des long-métrages les plus rentables de l’année sur le territoire nord-américain et à la 19e place au box-office mondial, souligne Variety.

A l’échelle mondiale, le film «Eras Tour» détrône notamment «Sound of Freedom» (20e), «Donjons & Dragons: L’honneur des voleurs» (21e), «La Pat' Patrouille : La Super Patrouille Le Film» (22e) ou encore «Scream VI» (27e), selon les chiffres du Box-Office Mojo.

Il reste toutefois loin derrière le trio de tête, «Barbie» ayant engrangé 1,4 milliard de dollars, suivi de «Super Mario Bros. le film» et ses 1,3 milliard au box-office et «Oppenheimer», troisième avec 950 millions de recettes.

Vers un nouveau record mondial pour LA STAR ?

Habituée aux records en tous genres, Taylor Swift va-t-elle accrocher avec ce long métrage un nouveau titre à son palmarès ? Si cette captation est devenue le film-concert le plus rentable sur le marché américain devant «Never Say Never» de Justin Bieber, sorti en 2011, il ne l’est pas encore à l’échelle mondiale. Pour l’heure, la palme revient toujours au film «Michael Jackson : This is it», sorti en 2009 et ayant engrangé 621 millions de dollars de recettes mondiales, soit près de 566 millions d'euros.

Pour mémoire, ce documentaire suivait le roi de la pop lors des répétitions de sa tournée «This is it», prévue du 13 juillet 2009 au 6 mars 2010, mais qui n’a jamais eu lieu en raison du décès de la star le 25 juin 2009.

Alors que Taylor Swift a annoncé hier, lundi 27 novembre, que son film sera disponible en streaming à partir du 13 décembre prochain, reste à savoir si elle aura le temps de combler l’écart entre temps.