Jeremy Renner contraint de porter des bottes de Robocop près d'un an après son accident

Jeremy Renner est toujours handicapé, près d’un an après son dramatique accident. L’acteur a été photographié portant un appareil de compression de haute technologie, à l’aéroport de New York.

Jeremy Renner a tout du super-héros. Après avoir frôlé la mort le 1er janvier dernier dans un dramatique accident de chasse-neige, l’acteur n’a pas encore retrouvé une vie complètement normale.

Malgré ses spectaculaires progrès, l’artiste a été photographié portant au niveau des mollets un appareil de compression de haute technologie, à l’aéroport JFK de New York, mercredi 6 décembre, a révélé TMZ. Un dispositif digne des films de super-héros, chargé de faciliter le retour veineux de l'acteur de 52 ans, dont l'une des jambes a été broyée lors de son accident.

