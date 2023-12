Miss France 2024 : Miss Guyane était la favorite du public

Comme en témoignent les résultats du concours Miss France 2024, dévoilés par l'huissier de la cérémonie, Audrey Ho-Wen-Tsaï, Miss Guyane, était la favorite du public.

Ève Gilles, Miss Nord Pas-de-Calais, a été sacrée Miss France 2024 ce samedi soir. Toutefois, elle n’est pas arrivée en tête des votes du public. En effet, selon les résultats du concours de beauté, révélés par l'huissier de la cérémonie, maître Simonin, la favorite des téléspectateurs était Miss Guyane, Audrey Ho-Wen-Tsaï, qui a terminé première dauphine.

Le soir de l’élection, le public et les sept membres du jury, exclusivement féminin, ont voté pour sélectionner les 15 miss régionales, puis les 5 finalistes. Et comme en témoignent les résultats, les téléspectateurs ont majoritairement voté pour Miss Guyane, et ce, lors des deux tours.

Elle est suivie par Miss Guadeloupe, Jalylane Maës. Ève Gilles, l’heureuse élue, est arrivée troisième. Le top 5 du public est complété par Miss Provence et Miss Languedoc.

un point d'écart

Présidé cette année par Sylvie Tellier, ex-directrice générale de la Société Miss France, le jury a quant à lui mis en tête du classement Ève Gilles. Elle est suivie par Miss Provence et Miss Languedoc. Miss Guyane est arrivée en quatrième position, devant Miss Guadeloupe.

Pour rappel, la gagnante a été désignée à 50% par les téléspectateurs et à 50% par le jury. Mais en cumulant les points attribués à chacune des miss, c’est bien Miss Nord Pas-de-Calais qui en a totalisé le plus. Dans le détail, elle a reçu 8 points - 3 du public et 5 du jury - contre 7 points - 5 du public et 2 du jury - pour Miss Guyane. Cette dernière est donc passée tout près de la couronne.