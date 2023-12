Mercredi Addams : une série autour de l'oncle Fétide serait en développement

Après le succès de «Mercredi», dont la saison 2 a été renouvelée en janvier dernier, une série autour de l’oncle fétide pourrait voir le jour.

L’oncle Fétide au cœur d’une future série ? Alors que le tournage de la très attendue saison 2 de Mercredi, avec Jenna Ortega, devrait débuter au printemps, un autre membre de la famille Addams pourrait avoir droit à son heure de gloire. Netflix étudierait la possibilité de consacrer une série dédiée à l’oncle de Mercredi, selon Bloomberg. Un personnage campé par Fred Armisen, dans la première saison de Mercredi.

Le projet n'en serait qu'au tout début de son développement note le site, précisant que tout reste encore à faire : scénario, casting, contrat. Une chose est sûre en revanche, ce projet s’inscrit dans une volonté de franchiser et d’explorer l’univers de la famille Addams après l’énorme succès de la première saison de Mercredi portée par Jenna Ortega dans le rôle-titre, devenue l’un des plus grands succès de l’histoire de la plate-forme.

Rien que l’année dernière, la saison 1 de Mercredi avait ainsi cumulé plus de 250 millions de visionnages. Pour mener à bien son projet de série dérivée, Netflix travaille d’ailleurs, selon Bloomberg, en partenariat avec Amazon, qui a acquis les droits de La Famille Addams lors de l'achat de MGM, et produit la série sous ce label.

Une batterie de projets

Et si la série dédiée à l'Oncle Fétide n'aboutissait pas, d'autres personnages du clan Addams pourraient eux aussi faire l'objet d'un programme à part entière, comme l'avait expliqué les créateurs de «Mercredi», Al Gough et Miles Millar, à The Hollywood Reporter en octobre 2022, un mois avant la sortie de la première saison.

«Lorsque vous créez un monde comme celui-ci, l'intention est que n'importe lequel de ces personnages puisse jouer le rôle principal dans sa propre série», avait déclaré Al Gough. «Certainement, c'est comme ça, quand vous avez Fred Armisen, quand vous avez Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams, ndlr), quand vous avez Luis Guzman (Gomez Addams, ndlr)», poursuivait-il.

En attendant, la saison 2 de «Mercredi» n’a toujours pas de date de sortie officielle. Espérée en 2024, la grève des scénaristes et des acteurs, qui a sévi à Hollywood, a retardé son développement. La grève désormais terminée, le tournage devrait cependant être lancé en avril prochain, avait rapporté en novembre dernier Deadline.