Bruce Willis : le prénom de sa première petite-fille est un clin d’œil à l'acteur

Devenue maman en avril dernier, la fille aînée de Bruce Willis a confié sur ses réseaux que le prénom de son bébé était un clin d’œil à son père.

Une jolie histoire. Alors que Rumer Willis, fille aînée de Bruce Willis et Demi Moore, a accueilli son premier enfant le 18 avril dernier, permettant à ses parents de devenir grands-parents pour la première fois, elle a fait une touchante révélation sur l'origine du prénom de sa fille, baptisée Louetta Isley. Interrogée sur ce choix, l'actrice et chanteuse de 35 ans a révélé dans sa story Instagram, la genèse de cette décision, qui est en partie un clin d'œil à son acteur de père.

L'association de leurs artistes préférés

«Son nom est un mélange de choses que j'aime», a ainsi expliqué la trentenaire à propos du prénom du bébé, fruit de son union avec le musicien Derek Richard Thomas. «J'ai toujours aimé le prénom Lou et j'y pensais, que ce soit un garçon ou une fille, mais quand on a su que c'était une fille on a trouvé Louetta», poursuit-elle. Et d'ajouter : «Nous voulions lui donner des options», avant d'expliquer que le prénom de l'enfant est en fait l'association de plusieurs noms d'artistes que son père Bruce Willis et elle-même adorent.

«Les chanteurs préférés de mon père et moi sont Louis Armstrong, Etta James et les Isley Brothers», note ainsi Rumer Willis, précisant que chacune des parties du prénom de sa fille faisait référence à ces trois artistes. Lou pour l'iconique jazzman Louis Armstrong, Etta pour la chanteuse Etta James et Isley pour le groupe des Isley Brothers.

Un bel hommage aux liens qui unissent Rumer et Bruce Willis, alors que leur famille traverse une période difficile depuis l'annonce de la maladie de l'acteur.

Pour mémoire, la famille de la star hollywoodienne avait annoncé en mars 2022 que Bruce Willis mettait un terme à sa carrière après avoir été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie. Au début de l'année, ses proches avaient annoncé que les troubles de l'acteur avaient évolué et qu'il était atteint d'une forme de démence rare.