Mariah Carey : La chanteuse a battu un nouveau record sur Spotify avec «All I want for christmas»

La chanteuse Mariah Carey a battu un record incroyable sur la plate-forme de streaming Spotify, grâce à son tube «All I want for christmas».

Encore un record battu pour Mariah Carey. L'interprète du tube All I want for Christmas, Mariah Carey, vient de battre un record sur Spotify grâce à ce tube intemporel. En effet, la chanson de la diva a été écoutée 23.701.697 de fois rien que pour la seule journée de ce 25 décembre.

Cet incroyable record n'est pas une première pour Mariah Carey, en effet la chanteuse avait déjà réalisé cet exploit en 2020, son tube avait alors été streamé plus de 17 millions de fois le jour de Noël.

La diva déchue de sa première place

Qui dit Noël dit musique liée aux fêtes de la nativité. Lors de cette période, de nombreuses chansons sont appréciées, dont notamment All I want for Christmas de Mariah Carey. Chaque année, la reine de Noël, comme elle se fait appeler, est la première des classements des musiques les plus écoutées au monde.

Cependant, cette année, la diva a vu pour la première fois sa première place lui passer sous le nez. En effet, durant une semaine, Mariah Carey a été détrônée par Brenda Lee, l'interprète du tube «Rockin’ Around The Christmas Tree» (1958).

Aujourd'hui âgée de 79 ans, Brenda Lee n'avait que 13 ans lorsqu'elle a sorti ce hit intemporel qui a su conquérir des cœurs et ainsi destituer All I want for christmas en 2023. Très fair-play, Mariah Carey n'a pas hésité à envoyer un bouquet de fleurs à Brenda Lee pour la féliciter.