Golden Globes 2024 : la série «Succession» égalise le record de «X-Files» et «Mad Men»

En remportant ce dimanche le Golden Globe de la meilleure série télévisée dramatique, «Succession» a égalisé le record de «The X-Files» et «Mad Men».

Jamais deux sans trois. «Succession» a ce dimanche remporté son troisième Golden Globe dans la prestigieuse catégorie meilleure série dramatique, après ses victoires aux cérémonies de 2020 et 2022. Elle a rejoint ainsi «The X-Files» (gagnante dans cette catégorie en 1994, 1996 et 1997) et «Mad Men» (récompensée en 2007, 2008 et 2009), jusqu’alors les deux seules séries à avoir réussi cet exploit.

«Succession» a emporté ce troisième prix de la meilleure série dramatique face à «1923», «The Crown», «The Diplomat», «The Last of Us», et «The Morning Show». «Nous avons décidé que c'était le bon moment pour terminer, et c'était doux-amer», a déclaré Jesse Armstrong, le créateur de «Succession», en recevant le prix, alors que la quatrième et dernière saison de sa série a été dévoilée en mai dernier.

«Succession» a par ailleurs dominé la cérémonie des Golden Globes 2024 en recevant trois autres trophées : dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour Matthew Macfadyen, et dans celles de meilleure actrice et meilleur acteur pour Sarah Snook et Kieran Culkin.

A noter que «Succession» n’en a sûrement pas terminé avec les récompenses, elle qui compte 27 nominations aux prochains Emmy Awards, dont la cérémonie se tiendra ce 16 janvier.