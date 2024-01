«Mercredi» saison 2 : Jenna Ortega assure qu'il y aura beaucoup plus «d'action»

Jenna Ortega a fait de nouvelles révélations sur la très attendue saison 2 de «Mercredi», assurant que ce nouveau volet contiendra «plus d’action», et sera plus horrifique.

Horreur, action et cinéma. Interrogée sur le tapis rouge des Emmy Awards, Jenna Ortega en a dit un peu plus sur la prochaine saison de «Mercredi». L’artiste a ainsi confié à E ! que ce nouveau chapitre mettra l’accent sur «l’action» et «l’horreur», et promet une suite encore «plus grande».

Expliquant avoir reçu «quelques scripts de la saison 2», l’actrice, qui dans ce nouveau projet endosse également la casquette de productrice exécutive, a ainsi assuré : «Il y a de très bonnes répliques et je pense que tout est plus grand».

Un projet plus cinématographique

«Il y a beaucoup plus d'action», a-t-elle poursuivi, assurant également qu'elle «pense que chaque épisode ressemblera un peu plus à un film, ce qui est bien.».

Jenna Ortega, qui en novembre dernier avait expliqué qu’elle ne reprendrait pas son rôle dans «Scream 7» pour se concentrer sur son personnage de Mercredi Addams, a par ailleurs confirmé que la nouvelle saison se tournera «définitivement vers un peu plus d'horreur». L'artiste de 21 ans avait déjà assuré l’année dernière que cette suite abandonnerait l’aspect romantique du premier volet pour une version plus horrifique.

Le tournage de ce nouveau chapitre doit être lancé au printemps en Irlande, après une première saison tournée en Roumanie. Aucune date de sortie officielle n'a pour l'instant été annoncée par Netflix. La production de cette seconde saison avait été mise à l'arrêt en raison de la grève des scénaristes et des acteurs.