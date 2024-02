Happy Days : Ron Howard et Henry Winkler prennent la pose pour leurs retrouvailles en Australie

Ron Howard a profité de son passage à Sydney, en Australie, pour aller saluer Henry Winkler, qui y dédicaçait ses mémoires. Les deux anciens acteurs de la série «Happy Days» ont pris le temps de poser pour une photo mémorable, postée sur les réseaux sociaux.

Des jours heureux. Ron Howard et Henry Winkler ont offert aux fans de la série «Happy Days» un moment d’émotion, en prenant la pose pour leurs retrouvailles à Sydney, en Australie. Un cliché partagé sur les réseaux sociaux, où les deux hommes apparaissent tout sourire.

LIFE! As the WORLD turns ⁦@RealRonHoward⁩ came to my book event in Sydney Australia. SO exciting for everyone !!!! pic.twitter.com/qlKl9yT1J9 — Henry Winkler (@hwinkler4real) February 6, 2024

De passage à Sydney pour assurer la post-production de son prochain film, «Eden», Ron Howard explique avoir découvert qu’Henry Winkler, l’inoubliable interprète de Fonzie dans «Happy Days», était également présent dans la capitale australienne pour une séance de dédicace de son livre «Being Henry : The Fonz...and Beyond». Le réalisateur s’est alors présenté dans les coulisses de l’événement pour y saluer son ami. «Nous avons pu parler en coulisses, et je l’ai vu faire un excellent discours devant une foule de monde. Quel bonheur !», a-t-il expliqué via son compte X (ex-Twitter).

Ron Howard et Henry Winkler étaient les deux acteurs principaux de la série «Happy Days», diffusée sur la chaîne américaine ABC entre 1974 et 1984, dont l’histoire suivait la scolarité d’une bande d’amis de la ville de Milwaukee. Enfant star, Ron Howard y incarnait le personnage de Richie Cunninhgham. Henry Winkler, inconnu à l’époque, s’était fait un nom dans le rôle de Fonzie, un rebelle portant une veste en cuir et pilotant une moto. Les deux hommes sont restés des amis proches depuis cette époque.