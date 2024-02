Mr & Ms Smith : Donald Glover compare le départ de Phoebe Waller-Bridge à un divorce

Dans une interview avec le site américain The Hollywood Reporter, Donald Glover a comparé le départ de Phoebe Waller-Bridge de la série «Mr & Ms Smith» à un divorce. L’acteur révèle que leur séparation professionnelle a été un moment difficile à gérer.

Une vraie déception. À l’origine du projet d’adaptation en série du film «Mr & Ms Smith», sorti en 2005 avec Brad Pitt et Angelina Jolie, se trouvaient Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge, deux artistes réputés pour leur talent respectif – notamment la série «Atlanta» pour le premier, et la série «Fleabag» pour la seconde – dont l’alchimie sur le tournage de «Solo : A Star Wars Story» les avaient convaincu de réunir leur force créative. La réalité fut toutefois complètement différente, rapporte le comédien, qui s’est finalement retrouvé seul aux commandes de la fiction.

Interrogé sur les raisons de l’échec de leur association, Donald Glover a décidé de jouer la carte de la franchise. «Je crois que, parce que nous étions amis et que j’appréciais énormément Phoebe, et que nous avions déjà travaillé ensemble… c’est un divorce d’une étrange façon», confie-t-il au site américain The Hollywood Reporter. «On se dit que ça aurait dû fonctionner. Et c’est juste moi qui essaie d'être honnête, mais je pense qu’une relation qui marche est celle où on ne vacille pas quand les choses deviennent extrêmement inconfortable. Et je ne sais pas si nous étions en mesure d’atteindre le point où nous aurions été capable d’être brutalement honnête l’un envers l’autre», poursuit-il.

Un fossé culturel ?

Pour Donald Glover, la différence culturelle – elle est britannique, lui américain – a potentiellement joué un rôle dans l’échec de leur association professionnelle. Il souligne également le fait que les tensions émergent forcément quand un navire possède «deux capitaines». Le comédien révèle également qu’il fut difficile pour eux d’admettre la situation. «Quand est-ce qu’on dit stop ? Parce qu’on veut être cool, en se disant, ‘c’est terminé, ça va aller’. Mais nous avions tous les deux énormément travaillé sur ce projet. Nous travaillions très dur. Donc qui va garder le chat ?», lance-t-il.

Au final, Donald Glover a fait venir Francesca Sloane pour remplacer Phoebe Waller-Bridge, et explique s’être senti capable d’échanger et de revoir ses idées quand elle se montrait critique envers lui. Détail amusant, il explique que Maya Eskrine, qui incarne le rôle principal à ses côtés dans la série, était capable d’identifier les répliques rédigées par Phoebe Waller-Bridge maintenues dans le script final. «C’était tellement dingue. Francesca me disait : ‘Elle a raison, c’est une réplique de Phoebe'», souligne-t-il.