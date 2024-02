Taylor Swift : le film-concert de sa tournée phénomène «The Eras Tour» bientôt sur Disney+

Le film-concert de Taylor Swift «The Eras Tour», qui a battu des records dans les salles cet automne, arrivera prochainement sur la plate-forme Disney+.

Les Swifties sont aux anges. Disney a ce mercredi annoncé qu'il diffuserait à partir du 15 mars sur sa plate-forme de streaming le film-concert «Taylor Swift : The Eras Tour (Taylor's Version)».

Plus longue que la première version du film sortie au cinéma cet automne - et qui avait vu des armées de fans de la chanteuse débarquer dans les salles pour y chanter et danser comme dans une salle de concert - la nouvelle version proposera cette fois l'intégralité du show, et comptera donc cinq chansons supplémentaires, dont le tube «Cardigan».

«Le mois prochain, Disney+ deviendra la plate-forme de streaming exclusive du film-concert historique de Taylor Swift», a ce mercredi annoncé Bob Iger, directeur générale de The Walt Disney Company, lors d’une conférence téléphonique, selon les propos rapportés par l’AFP.

Réalisé par Sam Wrench, «Taylor Swift : The Eras Tour» s'est imposé l'année dernière comme un énorme succès, en récoltant plus de 260 millions de dollars au box-office mondial, devenant ainsi le film de concert le plus lucratif de tous les temps.

Les captations avaient été réalisées trois soirs d'affilée lors du passage de la superstar de la pop au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie, cet été.

Taylor Swift, dont la tournée mondiale à guichets fermés se poursuit actuellement au Japon, s’était associée à la chaîne de cinéma AMC pour la sortie du film, dans le cadre d’un accord unique en son genre qui lui avait permis d’envoyer le film en salles en esquivant les studios.

Parfait timing pour la promo, le film arrivera ce 15 mars sur Disney+, soit seulement quelques semaines avant la sortie du nouvel album de la chanteuse, «The Tortured Poets Department», le 19 avril.