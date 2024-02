Apple TV+ : Jon Stewart revient sur l'annulation brutale de son émission «The Problem With Jon Stewart»

Invité de l’émission «CBS Mornings», Jon Stewart est revenu sur l’annulation de son émission «The Problem with Jon Stewart», en octobre dernier par Apple TV+. Une décision prise en raison de ses propos sur la politique américaine et internationale, et les problèmes que cela pourrait causer.

Une pointe de regret. Jon Stewart n’a pas manqué de faire le tour des plateaux de télévision outre-Atlantique pour assurer la promotion de son retour à l’animation du «Daily Show», une fois par semaine (le lundi) afin de couvrir les élections américaines, avec l’humour acide qui a fait sa gloire à la tête de l’émission satirique qu’il a animé de 1999 à 2015. Invité de l’émission «CBS Mornings», l’humoriste a avoué ne pas avoir prévu que son émission «The Problem with Jon Stewart» allait être annulée en octobre dernier.

«Je pensais que j’allais traiter de l’élection là-bas – dans cet endroit qu’ils appellent Apple TV+. C’est une chaîne enclavée, très petite. C’est comme vivre à Malibu. Mais ils ont décidé… ils ont pensé que je ne devais pas dire des choses qui auraient pu m’attirer des ennuis», a-t-il lancé (voir à 2:35).

Starting tonight, @jonstewart is back at @TheDailyShow anchor desk on Mondays through the 2024 election cycle.





He shares why he’s taking on a second term: “Who better to comment on this election than someone who truly understands two aging men past their prime?” pic.twitter.com/WSOBtSmrdj

— CBS Mornings (@CBSMornings) February 12, 2024