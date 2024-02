Invasion : la série de science-fiction d'Apple TV+ aura bien une saison 3

Apple TV+ a ce mardi officiellement commandé une nouvelle saison de sa série de science-fiction à succès «Invasion». La saison 3 du show de Simon Kinberg (scénariste sur «X-Men» et «Deadpool») et David Weil («Hunters»), qui met notamment en scène l'actrice Golshifteh Farahani, devrait entrer en production avant la fin du mois de février.

«Invasion» a été renouvelée pour une troisième saison sur Apple TV+. Créée par Simon Kinberg et David Weil, la série suit une invasion extraterrestre à travers les points de vue de différents humains ne se connaissant pas, et habitant à divers endroits de la planète. Le casting comprend Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland, Tara Moayedi, ainsi que les acteurs arrivés en saison 2, Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor et Naian González.

«Je suis tellement fier de ce que nous avons pu faire avec nos deux premières saisons de la série avec nos partenaires d'Apple TV+, nos acteurs et notre équipe», a déclaré Simon Kinberg. «Cette nouvelle saison continuera de s'appuyer sur l'ampleur, les enjeux et la conduite de ‘Invasion’, tout en gardant nos personnages au premier plan, en les réunissant d'une manière qui, espérons-le, surprendra et, surtout, émouvra notre public, qui a été si incroyablement enthousiaste, fidèle et inspirant depuis le premier jour.»

Invasion Season 3 is confirmed (aliens not to scale). pic.twitter.com/st2LxNwXX5 — Apple TV (@AppleTV) February 13, 2024

Avant la sortie de la deuxième saison, le créateur avait révélé à Collider la vision qu'il avait en tête pour la suite de la série, notamment en levant le voile sur le mystère entourant les hostiles extraterrestres qui ont gravement mis l'humanité en danger. «Il y a beaucoup de choses que je veux explorer avec les extraterrestres dans les saisons suivantes, avait-il confié. «Que veulent-ils ? Que font-ils ici ? Comment pouvons-nous réellement les arrêter ? Cela nourrira une narration très intéressante, tout cela à travers le prisme de personnages très émouvants, et en traitant de choses psychologiques complexes.»

La date de diffusion de la saison 3 d'«Invasion», qui entrera en production dès la fin du mois de février, n'a pas encore été dévoilée. Les saisons 1 et 2 sont toujours disponibles sur Apple TV+.