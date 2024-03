«Star Wars» : Hayden Christensen explique pourquoi il ne pensait pas décrocher le rôle d'Anakin Skywalker

Dans une récente interview à Empire, l’acteur Hayden Christensen, qui a joué Anakin Skywalker dans la saga «Star Wars», a confié qu’il ne pensait pas obtenir ce rôle, tant la concurrence était rude.

Il y a plus de vingt ans, jamais Hayden Christensen n’aurait imaginé endosser le costume d’Anakin Skywalker dans «Star Wars : L'Attaque des Clones» (2002), puis «Star Wars : La Revanche des Sith» (2005). Quand il a passé pour la première fois les auditions, l’acteur canadien, qui n’était alors âgé que de 18 ans, n’était pas, selon ses dires, très confiant.

«J’ai reçu un appel de mon agent me disant qu'ils faisaient le casting d'Anakin Skywalker pour «Star Wars». Je me suis dit : 'Wow, comme c'est cool'. Mais cela paraissait un peu trop gros», a-t-il révélé dans une interview à Empire publiée le 28 février dernier, lui qui n’était encore qu’un inconnu pour le grand public.

Leonardo DiCaprio aurait été pressenti

Persuadé que ce rôle lui était totalement inaccessible, Hayden Christensen, aujourd’hui âgé de 42 ans, avait même demandé à l'époque s’il ne pouvait pas «candidater» pour un autre personnage de la franchise. Mais la réponse ne s’est pas fait attendre très longtemps. «Il n’y en avait pas. Alors j’ai jeté mon nom dans le chapeau comme tout le monde», s’est-il rappelé.

Le jeune comédien a donc commencé les auditions en restant persuadé qu’il n’obtiendrait pas le rôle. En effet, plus de 1.500 acteurs auraient été vus par la production, y compris de grands noms hollywoodiens. «J'avais entendu dire qu'ils avaient rencontré Leonardo (DiCaprio) et un tas d'autres acteurs. Cela venait confirmer mon ressenti et que ce rôle n’était pas une possibilité. (…) Je pense que cela m’a probablement beaucoup aidé, car cela m’a libéré à bien des égards», a précisé Hayden Christensen, qui fut «vraiment surpris» quand le réalisateur George Lucas jeta son dévolu sur lui.