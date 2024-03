Kate Middleton : son oncle assure qu'elle reçoit les «meilleurs soins du monde»

L'oncle de la princesse Kate Middleton, Gary Goldsmith, a refusé de partager trop de détails sur sa nièce lors de son apparition sur «Celebrity Big Brother UK». Il a toutefois confirmé que sa nièce recevait «les meilleurs soins du monde».

L’oncle controversé de Kate Middleton fait beaucoup parler de lui depuis qu’il a intégré l’émission de télé-réalité britannique «Celebrity Big Brother». En dehors de ses frasques (consommation de drogue et violences conjugales figurent à son triste palmarès), Gary Goldsmith est surtout connu pour être le frère de la mère de Kate Middleton, et a parfois la langue trop pendue au goût de la famille royale. Alors que la plus grande des discrétions est demandé par Kensington, il a récemment évoqué la santé de sa nièce.

«Parce qu'elle ne veut pas en parler, la dernière chose que je vais faire c'est [en parler]», a déclaré l’homme de 58 ans à sa compatriote Ekin-Su Cülcüloğlu (personnalité de la télévion anglaise), lors du premier épisode de la saison 23 du show, selon des images partagées en ligne. «Il y a une sorte de code ou d’étiquette. Si c'est annoncé, je vous donnerai un avis», a-t-il ajouté.

Une femme «parfaite»

Il a cependant souligné qu'il avait parlé à la mère de Kate, Carole Middleton, et à sa sœur, Pippa Middleton, et confirmé qu'elle recevait les «meilleurs soins du monde» pendant sa convalescence.



Le frère cadet de Carole a été confirmé comme membre du casting de la version britannique de «Big Brother» plus tôt cette semaine. Il a déjà eu l'occasion depuis de qualifier Kate Middleton de «tout simplement parfaite», avant de partager qu'elle et son mari, le prince William, étaient «très normaux» malgré leurs titres royaux.

Bien que plutôt sobre (une qualité qui ne lui est habituellement pas reconnue) dans son commentaire sur la santé de Kate, il a également été filmé en train de discuter de la princesse avec Sharon Osbourne et le directeur musical Louis Walsh, au cours de l'épisode qui a été diffusé le mardi 6 mars.

Au cours de leur conversation, le «mauvais garçon» comme la presse britannique surnomme le tonton gênant de Kate, a affirmé qu'il était souvent «difficile» de joindre sa nièce, même «dans le meilleur des cas», selon les propos rapportés par Newsweek. Il a dit qu'elle était souvent «occupée» par ses devoirs royaux et ses enfants, mais a aimé «le fait qu'elle donne la priorité à la famille».

Le palais de Kensington a annoncé en janvier que l’épouse du prince William prenait une pause dans ses engagements royaux afin de se remettre d'une opération abdominale «planifiée», et qu'elle reprendrait probablement ses fonctions publiques au printemps.