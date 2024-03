«Chez Jordan» : l’ancien animateur de TF1, Jean-Marc Sylvestre, se plaint de sa retraite de 9.000 euros

Invité de l’émission «Chez Jordan» le 7 mars dernier, sur C8, le journaliste économique Jean-Marc Sylvestre a révélé que le montant de sa retraite s’élevait à 9.000 euros. Un montant qu’il estime insuffisant pour assurer son train de vie.

Ce n’est facile pour personne, semble-t-il. Ancien journaliste économique de TF1 et LCI, où il a exercé pendant plus de 25 ans entre 1994 et 2010, avant de rejoindre i-Télé en 2012, puis de participer au lancement de RT France en 2017, Jean-Marc Sylvestre a révélé toucher une retraite de 9.000 euros sur le plateau de l’émission «Chez Jordan», le 7 mars dernier.

«Ce n’est pas beaucoup. (…) C’est légal ! C’est ma retraite !», lance-t-il à Jordan de Luxe. L’homme de 77 ans estime toutefois ce montant insuffisant pour subvenir à ses besoins. «On a besoin de plus car on a des envies, on a des besoins, on est insatiable», dit-il. «Je pourrais investir. J’ai peut-être envie de recréer une entreprise. J’en ai déjà une entreprise, mais j’aimerais en créer une deuxième», poursuit-il, avant de critiquer les «faux culs» qui mentent sur le véritable montant de leur retraite.

À la question de savoir s’il était millionnaire, Jean-Marc Sylvestre a répondu par l’affirmative, précisant que cela était principalement lié au fait qu’il était propriétaire d’un appartement sur Paris. «Si être millionnaire signifie avoir un million d’euros… Alors oui, je suis millionnaire. Dès que vous possédez un appartement à Paris, vous êtes considéré comme millionnaire. C’est là le problème ! Dès que vous avez un appartement, on vous pointe du doigt», explique-t-il. Selon les derniers chiffres de l’Insee publiés en 2021, seuls 5% des retraités français gagnent plus de 4.000 euros par mois.