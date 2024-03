Michael Jackson : le réalisateur du documentaire «Leaving Neverland» impitoyable avec le biopic

Dans un entretien avec le site britannique The Times of London, Dan Reed, le réalisateur de la série documentaire «Leaving Neverland», s’est une nouvelle fois montré implacable avec le biopic consacré à Michael Jackson, prévu pour 2025, qu’il qualifie de «blanchiment complet».

Tout simplement impensable. Dan Reed, le réalisateur de la série documentaire «Leaving Neverland» sortie en 2019, qui donnait la parole à deux hommes affirmant avoir été victimes d’abus sexuels de la part de Michael Jackson (quand ils avaient 7 et 10 ans), a profité d’une interview avec le site britannique The Times of London pour critiquer le biopic réalisé par Antoine Fuqua, «Michael», qui est, selon ses termes, un «blanchiment complet» du chanteur.

«C’est une tentative évidente de réécrire les accusations pour mieux les rejeter, en y insérant des mensonges», a-t-il déclaré à propos du biopic. «On ne l’y voit jamais seul avec aucun enfant, quand c’est un fait avéré qu’il a partagé son lit avec de petits enfants pendant des années», ajoute celui qui affirme avoir pu lire le script du biopic. Dan Reed s’insurge sur le fait que le film ne fait aucune mention des accusations d’abus sexuels sur mineur visant Michael Jackson. Tout cela avec l’accord des ayants droits du chanteur.

«Vous avez certains des responsables et des artistes les plus puissants à Hollywood qui travaillent sur ce projet, et je ne sais pas comment ils s’arrangent avec la honte», poursuit-il. «Dans une scène, Jackson vient fermer le sac de couchage d’enfants – comment font-ils pour ne pas vomir en tournant ces scènes ?», s’indigne-t-il. Dan Reed affirme que Branca et John McClain, qui sont en charge de gérer les droits d’exploitation du chanteur, défendent de manière «très agressive» leur investissement afin d’en retirer un maximum de profit. «Ils tentent d’en faire un Saint, alors que c’est un prédateur pédophile qui abusait d’enfants», fulmine le réalisateur.