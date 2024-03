House of the Dragon, saison 2 : MAX incite les téléspectateurs à choisir leur camp avec deux teasers

MAX vient de publier deux teasers pour la saison 2 de «House of the Dragon», qui sera lancée le 16 juin prochain sur la plate-forme de streaming. Ce deuxième chapitre opposera les Noirs, partisans de Rhaenyra Targaryen et ceux d’Aegon II Targaryen, son demi-frère.

Il faut choisir son camp. MAX demande aux téléspectateurs de prendre position avec la publication de deux teasers pour annoncer le lancement de la saison 2 de «House of the Dragon», à partir du 16 juin prochain. Un premier teaser se concentre sur les Noirs, les partisans de Rhaenyra Targaryen, qui vient de perdre son fils, Lucerys, après l’attaque d’Aemond Targaryen. Et celle qui estime être l’héritière légitime du trône est plus déterminée que jamais à venger sa mort, et à gouverner Westeros.

Du côté des Verts, qui désignent les soutiens d’Aegon II Targaryen, fils de Viserys Targaryen – et donc demi-frère de Rhaenyra – et d’Alicent Hightower, l’heure est aux préparatifs pour une guerre qu’ils savent imminente et incontournable. Les armées se préparent, les dragons aussi. Un conflit majeur s’apprête à embraser les terres du royaume des Sept Couronnes.

Adaptation du livre «Fire & Blood» publié par George R.R. Martin en 2018, «House of the Dragon» se concentre sur la guerre de succession qui a déchiré la famille Targaryen, près de deux siècles avant les événements de la série originale. Pour rappel, ce deuxième chapitre sera composé de 8 épisodes (au lieu de 10 pour le premier). MAX vient également d’annoncer que le lancement de sa plate-forme de streaming en France serait effective «avant les Jeux Olympiques», sans date précise pour le moment.