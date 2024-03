MAX : la plate-forme de streaming disponible en France avant les Jeux olympiques

Après Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, Paramount+ ou encore Canal+ Series, une nouvelle plate-forme de streaming va officiellement débarquer en France, à savoir Max.

Un poids lourd du streaming. Les studios Warner Bros. Discovery ont annoncé ce jeudi 21 mars dans un communiqué que le service de streaming Max, né de la fusion entre HBO Max et Discovery+, sera disponible en France avant les Jeux olympiques 2024.

Lancée aux État-Unis en 2020, la plate-forme sera déployée à partir du 21 mai dans les 22 pays qui proposaient déjà HBO Max, à l’instar de la Scandinavie, la péninsule ibérique ou encore l'Europe de l’est. Il débarquera ensuite en France, en Belgique, aux Pays-Bas, sous le nom de «HBO Max», et dans le reste de l’Europe, a indiqué Jean-Briac Perrette, responsable mondial du streaming de la Warner lors du festival Series Mania TV de Lille. Ainsi, au total, il sera accessible dans 65 pays.

Max is coming to Sweden, Norway, Denmark and Finland on May 21. pic.twitter.com/iPT2gtA3CO — HBO Max Nordic (@HBOMaxNordic) March 21, 2024

La date exacte n’a pas encore été communiquée, toutefois, Warner Bros. Discovery a affirmé que ce serait avant les Jeux olympiques de Paris, qui débuteront le 26 juillet prochain. En effet, Max a annoncé dans ce communiqué que cet abonnement offrirait un accès via Eurosport «à l’intégralité des Jeux Olympiques de Paris 2024 en direct».

Plusieurs formules accessibles

Lors de sa prise de parole, Jean-Briac Perrette a précisé que trois formules seraient proposées, à savoir :

Un forfait basique avec publicité, deux appareils en simultané et définition HD

Un forfait Standard sans publicité, avec deux appareils en simultané et la possibilité de télécharger des contenus en HD

Un forfait Premium sans publicité, avec quatre appareils en simultané et plus de contenus à télécharger en 4K UHD

Concernant les tarifs, aucune annonce n’a été faite pour le moment. Cependant, David Zaslav, le président de la Warner Bros. Discovery., a confirmé que Max devrait instaurer, comme Netflix et Disney, un système pour empêcher le partage de compte.

Comme aux États-Unis, un abonnement spécifique permettra aux abonnés européens de suivre notamment «les tournois du Grand Chelem de tennis, les trois Grands Tours de cyclisme, les 24 heures du Mans et tous les grands championnats du monde de sports d’hiver en direct».

Le lancement de HBO Max en France a été reporté indéfiniment après la fusion majeure en 2022 entre WarnerMedia, la société mère de HBO et CNN, et Discovery (Eurosport).

Un catalogue solide

En attendant, un pass Warner payant sur la plateforme d’Amazon Prime Video permet depuis mars 2023 d’accéder notamment aux séries HBO, comme «The Last of Us», «Game of thrones», «Succession», etc. qui ont disparu en janvier 2023 du bouquet de chaînes payantes OCS, leur diffuseur historique en France.

«De nouvelles séries Max Originals, inspirées des franchises emblématiques de Warner Bros seront disponibles également, notamment «The Penguin» et «Welcome to Derry»» a déclaré le service. Il en est de même pour la totalité des films de l’univers Harry Potter, Matrix, ou encore DC.

Max va proposer des contenus originaux français, comme des séries, des documentaires et des programmes de flux.

En avril 2023, la société a annoncé le tournage de sa toute première production française spécialement conçue pour Max : une mini-série inspirée de l'histoire vraie de «la Mythomane du Bataclan» avec Laure Calamy.