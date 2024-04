«C’est toujours les gentils qui gagnent à la fin» : Inès Reg rompt le silence après son malaise dans Danse avec les Stars

Quatre jours après son malaise durant Danse avec les Stars, Inès Reg rassure ses fans dans une story Instagram.

Une prise de parole très attendue. Inès Reg a rompu le silence, ce mardi soir, avec un message posté sur son compte Instagram. L’humoriste et candidate de Danse avec les Stars a fait savoir qu’elle allait poursuivre le concours, alors que ses fans s’inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles d’elle depuis son malaise vendredi dernier durant l’émission.

«Tout va bien, tout va mieux», a-t-elle écrit en légende d’un cliché en noir et blanc avec son partenaire Christophe Licata. «Mon cœur s’est emballé, il m’empêchait de respirer tellement il était compressé, mon bras gauche me brûlait de douleur et mes jambes ne me tenaient plus», a-t-elle ensuite expliqué.

Selon Le Parisien, Inès Reg aurait vendredi soir été victime d’une crise d’angoisse lors d’une coupure pub. Il avait été annoncé en direct qu’elle avait fait «un gros malaise», la contraignant à arrêter la compétition en plein prime time sur ordre d’un médecin venu lui-même annoncé la nouvelle à l’antenne.

Si ces fans lui ont rapidement témoigné de leur inquiétude et de leur soutien, d’autres téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de relever que le malaise avait coïncidé avec l’entrée sur le parquet de sa concurrente Natasha St Pier, avec qui elle a eu des mots.

A priori à ceux qui auraient pris parti pour la chanteuse ou insinué que le malaise était simulé, Inès Reg a tenu à adresser ces paroles à la fin de sa story Instagram : «Je ne vais pas lâcher, les méchants peuvent s’égosiller et mentir, moi, nous, on reste, on se donne, on hurle notre amour et on prouve que c’est toujours les gentils qui gagnent à la fin».

Après l’altercation, qui s’est transformée en véritable feuilleton, et le malaise qui a perturbé le déroulement de l’émission vendredi, il est certain que le prochain épisode de Danse avec les Stars, auquel donc devrait participer Inès Reg, va être très scruté.