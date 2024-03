Danse avec les stars : Jordan Mouillerac prend parti dans l'affaire opposant Inès Reg à Natasha St-Pier

Alors que la tension ne cesse de grimper dans l’affaire opposant Inès Reg à Natasha St-Pier dans «Danse avec les stars», le danseur Jordan Mouillerac a pris la décision d’apporter son soutien à Anthony Colette, victime collatérale d’une affaire loin d’être résolue.

Prise de position. Depuis plusieurs jours maintenant, les réseaux sociaux s’enflamment autour du conflit opposant Inès Reg à Natasha St-Pier, toutes les deux candidates de l’émission «Danse avec les stars» sur TF1. La première a publié un long message, ce lundi 25 mars, sur Instagram pour donner sa version des faits. Avant que la seconde ne réponde, dans la soirée, pour se défendre des accusations de racisme.

Le danseur Anthony Colette qui, comme sa partenaire Natasha St-Pier, a déposé une main courante contre Inès Reg, s’était également exprimé sur Instagram à propos de toute cette histoire. «Suite à la story d'Inès Reg, je reçois une vague de haine sur les réseaux. Mais attention... Dans une histoire, les détails font la différence et visiblement ils ont été négligés. Je tiens simplement à préciser que sa version des faits est très approximative mais surtout incomplète. J'ai déposé une main courante, non pas par hasard mais à la suite des multiples insultes/menaces que j'ai reçues alors que je cherchais à apaiser une situation entre ma partenaire, Natasha St-Pier, et Inès Reg», a-t-il déclaré.

Après cette publication, Anthony Colette a reçu de nombreux messages de soutien, notamment du danseur Jordan Mouillerac, qui a posté un cliché les montrant complices.

© capture d'écran Instagram @jordanmouillerac



«Ces quelques mots pour te dire que je te soutiens à 100% car j'étais présent quand tout ça s'est déroulé et tu n'as vraiment rien à te reprocher. Sachez qu'Anthony n'a jamais insulté ni menacé qui que soit. Anthony est au milieu d'une histoire qui ne le concerne pas. N'oubliez pas que nous sommes sur notre lieu de travail, et que nous avons des closes à respecter. Ces contraintes empêchent donc Anthony de pouvoir s'exprimer publiquement. Je suis de tout cœur avec toi mon ami», peut-on lire.