Lady Gaga : la chanteuse annonce un film-concert de sa tournée «The Chromatica Ball» diffusé le 25 mai

Après Taylor Swift et Beyoncé, le film-concert issu de la tournée «The Chromatica Ball» de Lady Gaga sera diffusé le samedi 25 mai, sur HBO et sera disponible en streaming sur Max.

Bonne nouvelle les «Petits Monstres». Près de deux ans après sa dernière tournée mondiale, Lady Gaga a annoncé sur les réseaux sociaux un film basé sur un concert de sa tournée mondiale, «The Chromatica Ball» en 2022, diffusé en première à 20h sur HBO le samedi 25 mai, et disponible en streaming sur Max.

Produit, réalisé et créé par l'artiste elle-même, le long-métrage a été enregistré pendant une performance au Dodger Stadium à Los Angeles en septembre 2022, devant une foule de 52.000 personnes. La lauréate aux 13 Grammy a interprété ses nombreux classiques tels que «Bad Romance», «Just Dance», «Poker Face», «Born This Way», mais également des chansons plus récentes comme «Shallow», thème du film «A Star Is Born», sortie en 2018, lui permettant de remporter l'Oscar de la meilleure chanson originale.

Un album acclamé par les fans

Sur les réseaux sociaux, la superstar a dévoilé la bande-annonce du film, accompagnée de la légende suivante : «Je suis tellement excitée que nous puissions enfin partager le film The Chromatica Ball avec le monde. Ce film est la chronique d'une période d'immense créativité... la mode, la danse, la musique. Revoir la tournée me laisse sans voix, tant nous nous sommes soutenus les uns les autres. Vous vous êtes tous montrés enthousiastes pour la musique et l'art, avec un niveau d'excitation et de liberté que je n'oublierai jamais. Stade après stade. Des foules à guichets fermés. Les chants assourdissants».

«Je vous aime, les monstres, plus que je ne peux le dire. Voyez-vous dans chaque voix, chaque choix de tissu, la chorégraphie, chaque image... Voici la vérité - peu importe où la vie ou ma carrière m'a menée, le temps que je passe avec vous est toujours un chemin qui me ramène à une partie très puissante de moi-même», a-t-elle poursuivi.

L'opus «Chromatica», sorti en mai 2020, a donné naissance à des succès tels que «Stupid Love» et «Rain on Me», avec Ariana Grande, lui permettant d'obtenir un Grammy Award pour la meilleure performance de duo/groupe pop l'année suivante. Après avoir été reportée en raison de la pandémie de COVID-19, la tournée «The Chromatica Ball» comprenait vingt spectacles à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, débutant à Düsseldorf (Allemagne) le 17 juillet 2022, et s'achevant à Miami (États-Unis) le 17 septembre suivant. Il a battu plusieurs records, devenant ainsi la tournée la plus rentable de Gaga, depuis le Born This Way Ball de 2012.

«Lady Gaga est une véritable centrale électrique. C'est une artiste unique qui ne se retient jamais, et «Chromatica Ball» met en valeur la liste infinie de ses talents. Nous sommes ravis de nous associer à nouveau à elle pour ce concert spécial à couper le souffle», a déclaré Nina Rosenstein, vice-présidente exécutive de HBO chargée de la programmation, de la fin de soirée et des émissions spéciales.

Lady Gaga est actuellement à l'affiche du film «Joker : Folie à Deux», dont la sortie est prévue le 2 octobre, dans lequel elle incarne Harley Quinn, face à Joaquin Phoenix dans le rôle du clown maléfique.