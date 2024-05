Le youtubeur Squeezie reprend du service aujourd'hui après quatre mois de pause

Le youtubeur Squeezie opère son retour sur la plate-forme ce samedi 18 mai après quatre mois de pause.

De retour aux affaires. Après s’être offert un break de près de quatre mois, Squeezie reprend du service ce samedi 18 mai. «C’est officiellement mon retour sur YouTube», a teasé en début de semaine le youtubeur le plus suivi de France, avec 18,8 millions d'abonnés, dans une vidéo partagée sur ses réseaux.

Sur les images, le vidéaste de 28 ans a dévoilé d’anciennes séquences mettant notamment en scène Bigflo et Oli, Omar Sy et Eric et Ramzy. «Tu m’as tellement manqué», entend-on en voix off, avant que la date de son grand retour ne s’affiche en lettres blanches sur fond noir : «Retour samedi 18 mai».

Une pause pour se remettre d'aplomb

Le 22 janvier dernier, après avoir publié des vidéos à un rythme effréné depuis ses 15 ans, Lucas Hauchard de son vrai nom avait en effet annoncé sa mise en retrait temporaire, pour «se reposer, se remettre les idées au clair, avoir de l’inspi».

Il n’est pas la seule star des réseaux à s’être accordée une pause ces derniers temps. Parmi les plus connus, le duo McFly et Carlito avait lui aussi annoncé en mars 2023 faire une pause dans leur carrière, avant de reprendre du service sept mois plus tard.