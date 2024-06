Affaire Alain Delon : Anthony Delon évoque des «dégâts collatéraux» dans l'émission «En Aparté»

Invité de l’émission «En Aparté» sur CANAL+ ce jeudi 6 juin, Anthony Delon est revenu sur la guerre qui l’oppose, avec son frère Alain-Fabien, à leur sœur Anouchka Delon sur la gestion de la fin de vie de leur père, Alain Delon. Un conflit nourrit par les journalistes, selon lui.

Une vraie lassitude. Présent sur le plateau de l’émission «En Aparté» sur CANAL+ ce jeudi 6 juin, Anthony Delon n’a pas pu échapper aux questions concernant la tempête médiatique qu’il a traversé dans ce qui a été baptisé «l’affaire Alain Delon», à savoir le conflit qui l’oppose à sa sœur Anouchka Delon sur la gestion de leur père. Celle-ci souhaitait le rapatrier en Suisse pour y suivre des soins, alors que lui et son frère Alain-Fabien désiraient respecter la volonté de leur père de finir ses jours dans sa propriété située à Douchy.

Un conflit familial que les médias ont largement participé à envenimer, selon l’auteur du livre «Bastingage». «Au départ, ça vient surtout des journalistes. Si on se réfère à la sortie du livre et aux 2-3 émissions où j’ai été obligé d’essuyer des plâtres, ça vient surtout des journalistes. Les gens aiment mon père parce qu’il fait partie du patrimoine français. Mais je ne pense pas qu’ils aient un grand intérêt pour cette histoire», explique-t-il.

Des dégâts collatéraux

Anthony Delon a ensuite affirmé ne plus vouloir s’exprimer à propos de cette affaire qu’il souhaite désormais laisser derrière lui, mais qui laissera des traces indélébiles au sein de la cellule familiale. «Le conflit, j'aimerais ne plus en parler», indique-t-il.

«Le conflit, pour moi, il est derrière. Je me suis toujours exprimé avec franchise. Le combat a été sur le fait que mon père reste ici en France, à Douchy, chez lui. Et aujourd'hui, c'est là qu'il est. Donc si vous voulez, pour moi, c'est terminé. Il y aura des dégâts collatéraux, c'est certain, mais mon combat à moi, il est terminé», ajoute Anthony Delon.

Pour rappel, un procès doit se tenir en 2025 après une plainte déposée par Anouchka Delon contre ses frères, Anthony et Alain-Fabien Delon, pour «atteinte à la vie privée» après la décision de ces derniers de diffuser une conversation privée entre elle et son père, au plus fort de la tempête médiatique, au début du mois de janvier dernier.