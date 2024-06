Bill Cobbs, célèbre pour ses rôles dans «La Nuit au musée» et «Bodyguard», est décédé à l'âge de 90 ans

Célèbre pour ses rôles marquants au cinéma et à la télévision, notamment dans «La nuit au musée», «Bodyguard» ou «Les Soprano», Bill Cobbs est décédé à son domicile, le 25 juin, à l'âge de 90 ans.

Un monument du cinéma s'en est allé. Bill Cobbs, connu du grand public pour ses apparitions dans «La nuit au musée» ou encore «Les Soprano», est décédé mardi 25 juin à son domicile de Riverside (États-unis), à l'âge de 90 ans, a annoncé son frère sur Facebook.

«Nous sommes attristés d'annoncer le décès de Bill Cobbs. Le mardi 25 juin, Bill est décédé paisiblement à son domicile en Californie. Partenaire bien-aimé, grand frère, oncle, parent de substitution, parrain et ami, Bill a récemment célébré avec joie son 90e anniversaire entouré de ses proches». En tant que famille, nous sommes réconfortés de savoir que Bill a trouvé la paix et le repos éternel auprès de son Père céleste. Nous demandons vos prières et vos encouragements pendant cette période», a déclaré le frère cadet.

Né en 1934 à Cleveland (États-unis), le comédien a exercé comme spécialiste radar dans l'US Air Force pendant huit ans, puis a travaillé pour IBM et en tant que vendeur de voitures, avant de déménager à New York en 1970 pour lancer sa carrière à Hollywood.

Après avoir commencé sur les planches, il a obtenu son premier rôle à l'âge de 40 ans dans le thriller policier à succès «Les Pirates du métro», sorti en 1974. Cependant, c'est en 1992 qu'il a décroché le rôle emblématique du manager de Whitney Houston, dans le drame romantique «Bodyguard», au côté de Kevin Costner.

En 1994, Bill Cobbs a incarné Moses dans «Le Grand Saut», puis un pianiste de jazz dans «That Thing You Do!» de Tom Hanks, et un entraîneur de basket dans «Air Bud : Buddy star des paniers» en 1997. La star a également marqué les esprits dans le rôle de l'agent de sécurité à la retraite, Reginald, dans «La nuit au musée» en 2006, au côté de Ben Stiller, et dans sa suite en 2014.

Une carrière prolifique

Sur le petit écran, l'acteur est connu pour ses nombreuses apparitions dans diverses séries, à l'instar de «Six Feet Under», «Les Médiums», «Le Drew Carey Show», «Star Trek : Enterprise», «Enemies Foreign and Domestic», ou encore «Les frères Scott». En 2000, il a rejoint le casting des «Soprano», incarnant le révérend James Sr dans la deuxième saison.

Il y a quatre ans, Bill Cobbs avait remporté un Daytime Emmy Awards, à l'âge de 86 ans, pour son interprétation du voisin âgé du personnage principal dans la série télévisée canadienne «Dino Dana».

Sur les réseaux sociaux, les hommages à l'acteur ont afflué, dont celui de Sheryl Lee Ralph, qui figure dans le feuilleton «Abbott Elementary», qui a écrit sur X (anciennement Twitter) : «Gagnant d'un Emmy, acteur actif et être humain merveilleux, Bill Cobbs est passé à un stade supérieur le 25 juin, après avoir célébré son 90e anniversaire le 16 juin. RIP».

Bill Cobbs, qui est apparu dans plus de 120 feuilletons télévisés et films, a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, notamment dans plusieurs sorties à venir, dont le film dramatique «Broken Church» avec Eric Roberts.