Kevin Costner confie avoir été dévasté par son divorce

Divorcé de son ex-femme Christine Baumgartner depuis février dernier après une âpre bataille judiciaire, Kevin Costner confie «aller de l’avant» après ce moment «écrasant».

Un cap difficile à passer. L’acteur Kevin Costner, actuellement en promotion pour son épopée américaine «Horizon» au cinéma, est revenu sur sa séparation d’avec son épouse. Interrogé sur la façon dont il a vécu son médiatique divorce, sur fond d’âpre bataille judiciaire, à l’occasion de son passage dans l’émission CBS Morning, la star de «Danse avec les loups», «Body Guard» ou encore «Les Incorruptibles» a confié avoir mal vécu cette période.

Ne pas se laisser aller pour ses enfants

«C’était un moment écrasant. C'était puissant. Cela m'a fait mal», a expliqué Kevin Costner, 69 ans. «Mais je vais de l'avant. Je n'ai pas le choix. Mes enfants me regardent, je ne peux pas me laisser aller. Je dois aller de l'avant. Je dois continuer à être ce que je suis et garder un œil particulier sur ce qu'ils sont», a poursuivi l’acteur, père de trois enfants avec son ex-épouse : Cayden, 17 ans, Hayes, 15 ans et Grace Avery, 14 ans.

Après 18 ans de mariage, le couple avait annoncé sa séparation en mai 2023, avant de s’écharper devant les tribunaux. Kevin Costner et son ex-femme, Christine Baumgartner, se sont livrés une guerre financière sans merci. Au centre de cette bataille, la pension alimentaire de leurs trois enfants a cristallisé les tensions.

Officiellement divorcé depuis février dernier, le couple avait finalement trouvé un accord après neuf mois d’accusations d’escroquerie mutuelle. L’acteur verse finalement 63.000 dollars de pension alimentaire par mois, soit environ 59.000 euros. A l’origine, son ex-épouse exigeait de l'acteur une pension mensuelle de 248.000 dollars, soit un peu plus de 225.000 euros.