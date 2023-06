Kevin Costner : son épouse lui demande une pension alimentaire exorbitante pour leur divorce

Après plus de 20 ans de vie commune et 18 ans de mariage, l’acteur Kevin Costner et son épouse Christine Baumgartner ont annoncé leur séparation en mai dernier. Un divorce qui pourrait avoir un sacré coût pour la star. Son ex-femme lui demande une pension alimentaire de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Une somme astronomique. Actuellement en plein divorce, l’acteur Kevin Costner multiplie les déconvenues. Alors que mi-juin, la star hollywoodienne avait fait savoir que son ex-épouse refusait de quitter le domicile conjugal, elle lui demande à présent une pension alimentaire exorbitante.

Selon TMZ, Christine Baumgartner exigerait de l’acteur des «Incorruptibles», «Danse avec les loups» et dernièrement la série «Yellowstone», qu’il lui verse 248.000 dollars par mois de pension, soit un peu plus de 225.000 euros, pour s’occuper de leurs trois enfants. Une somme qui viendrait s’ajouter aux frais déjà déboursés par l’acteur pour couvrir la scolarité, les dépenses de santé et des activités sportives de leur progéniture, selon des source proches, précise TMZ.

Pour faire valoir sa demande, l’ex-mannequin explique que cette somme permettrait à leurs enfants d’avoir le même train de vie avec elle qu’avec leur père, ajoute le média américain.

Kevin Costner loin d’être d’accord

De son côté, l’acteur ne semble pas vouloir céder à cette requête. S’il est prêt à mettre la main au portefeuille, il n’entend pas débourser autant. Selon des documents juridiques déposés par l’acteur, la star de 68 ans accepterait de verser à son ex-épouse 38.000 dollars par mois, soit 34.000 euros, en plus des frais liés à l’éducation de ses enfants. Le chemin pour trouver un terrain d’entente avec sa seconde épouse s’annonce dès lors houleux.

A la tête d’une famille nombreuse, Kevin Costner est le père de sept enfants. Deux filles et un garçon - Annie, Lily et Joe - aujourd’hui tous âgés de plus de 35 ans et issus de son premier mariage avec Cindy Silva, dont il a divorcé en 1994, après 16 ans de mariage. Ce premier divorce avait déjà coûté une belle somme à l’acteur - 80 millions de dollars - selon le magazine People. L’acteur a ensuite eu un fils, Liam Costner, 27 ans, avec Bridget Rooney, puis à nouveau trois enfants, Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans et Grace Avery, 12 ans, avec Christine Baumgartner.