Kevin Bacon est fan d’Eddie Murphy et voulait absolument tourner avec lui

A l’affiche du «Flic de Beverly Hills : Axel F.», Kevin Bacon a confié que tourner avec Eddie Murphy était sur la liste des choses qu’il voulait faire dans sa vie.

Une expérience réjouissante. A l’occasion d’une interview accordée à People, Kevin Bacon s’est confié sur sa présence au générique du «Flic de Beverly Hills : Axel F.», quatrième volet de la franchise, disponible depuis ce mercredi 3 juillet sur Netflix. Alors qu’il partage l’affiche avec Eddie Murphy, star de la saga depuis 1984, Kevin Bacon n’a pas tari d’éloges sur l'acteur, révélant que travailler avec Eddie Murphy était sur sa «bucket list».

«Travailler avec lui fait partie de la "liste des choses à faire". Il est l'une des plus grandes stars de cinéma de tous les temps», a expliqué Kevin Bacon, précisant que le duo n’avait jamais eu l’occasion de tourner ensemble auparavant.

C’est désormais choses faite et Kevin Bacon s’en est réjoui. «C’était génial. J’ai adoré travailler avec lui», a expliqué l’acteur louant par ailleurs les talents d’Eddie Murphy.

Un as de l'improvisation

«Eddie est un acteur très détendu et présent. Il arrive et fait beaucoup d’improvisation ce qui est connu». Et selon Kevin Bacon, Eddie Murphy semble avoir un véritable don en la matière.

«Il y a des improvisations où l'on sent vraiment que l'improvisateur cherche à faire rire». Et de poursuivre : «Je ne l'ai jamais vu essayer d'être drôle, que ce soit devant ou derrière la caméra, et il est toujours aussi hilarant», précise Kevin Bacon confiant avoir été parfois sur «le point de perdre les pédales juste parce qu'Eddie Murphy le regardait». L'ambiance sur le plateau n'a pas dû être triste.