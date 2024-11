«Alien : Earth» : une terrible menace arrive sur Terre dans le nouveau teaser de la série

La chaîne américaine FX et Disney+ ont publié un nouveau teaser de la série «Alien : Earth», dont le lancement dans le courant de l’année 2025 a été confirmé.

«La planète Terre attend un enfant». Voici ce qu’on peut lire dans le court teaser de «Alien : Earth» publié par la chaîne américaine FX et Disney+, ce mercredi 20 novembre. Une semaine auparavant, une vidéo promotionnelle de Disney dévoilait d’autres images inédites de la série pilotée par Noah Hawley (voir à partir de 00:38), dont la diffusion est attendue dans le courant de l’année 2025. Avec la présence confirmée des xénomorphes à l’écran.

«Lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur Terre, une jeune femme et un groupe hétéroclite de soldats tactiques font une découverte fatidique qui les met face à la plus grande menace de la planète», précise le synopsis officiel. On sait que l’action se déroulera deux ans avant les événements d’«Alien, le huitième passager», le premier volet de la saga initiée par Ridley Scott en 1979. Et donc 16 ans après «Alien : Covenant».

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Sydney Chandler, Timothy Olyphant, David Rysdahl, Essie Davis, Adarsh Gourav, Alex Lawther, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Diem Camille, Adrian Edmondson ou encore Erana James. En France, la série sera diffusée sur Disney+.