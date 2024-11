«Fais pas ci, fais pas ça» : 5 anecdotes sur la série culte avant son retour à l'antenne

Pour leur grand retour après quatre ans d'absence (et leur téléfilm de Noël), les Bouley et les Lepic reviennent pour deux épisodes exceptionnels de 50 minutes, diffusés en ligne à partir du 5 décembre prochain, et à la télévision le 18 décembre.

Le 18 décembre, deux épisodes exclusifs de «Fais pas ci, fais pas ça» vont remettre en scène les familles Bouley et Lepic, après neuf saisons de bons et loyaux services. L'occasion de revenir sur l'histoire d'une des séries les plus culte de la télévision française. Voici 5 anecdotes à connaître avant de retrouver la joyeuse troupe prête à partir pour un voyage dans l'espace.

Une série rescapée

Cette série icônique aurait pu ne pas faire long feu. En 2007, au moment de la diffusion de sa toute première saison, «Fais pas ci, fais pas ça» n'a pas encore la réputation qu'elle a gagné au fil des années. La série passe avant le 20h le samedi et l'histoire s'apparentait à un docu-réalité.

Une recette (inspirée des Etats-Unis) qui ne prend pas vraiment à ses débuts et laisse le public français de marbre. Finalement, la deuxième saison est celle de la réussite, avec un format plus classique, un meilleur rythme et des épisodes plus longs.

Un succès mondial

La série est non seulement une immense réussite en France (moyenne de 4-5 millions de téléspectateurs par saison sur France 2) mais aussi à l'international. Les histoires ont été reprises dans une trentaine de pays différents, notamment en Europe et en Asie de l'Est (Corée du Sud, Chine, Japon). Certains pays sont même allés plus loin en réalisant une adaptation locale : la Pologne a ainsi créé «Licence pour éduquer», et l'Italie «Comment faire des erreurs».

L'affaire morano (saison 5)

Dans le tout début de la saison 5, les épisodes publiés sur internet montrent Denis Bouley (joué par Bruno Salomone) au téléphone avec «Madame Morano». A la fin de sa conversation avec elle, il lance «Quelle conne celle-la !», en raccrochant. Une fois diffusée à la télévision, cette scène a disparu, comme l'ont remarqué les internautes. Pour beaucoup, il s'agissait d'une pression de Nadine Morano, qui ne voulait pas que cette scène apparaisse. Un argument réfuté par la femme politique, réunie avec Bruno Salomon sur un plateau. Le producteur de la série, Thierry Bizot, a pour sa part insisté sur RTL : «Si on avait voulu faire quelque chose avec elle, on aurait fait quelque chose de plus drôle. D'ailleurs on ne se gêne pas pour faire des allusions à Hollande ou Sarkozy, ça n'est pas un problème». Le mystère plane toujours.

Une série made in ile-de-france

La série «Fais pas ci, fais pas ça» s'enracine majoritairement dans la ville de Sèvres (Hauts-de-Seine). Les deux maisons dans lesquelles sont tournées les scènes (supposées être voisines) ne sont en réalité séparées que de 400 mètres. Les épisodes se passant à Sologne (Centre-Val de Loire) sont en réalité tournés à Saint-Léger-En-Yvelines, toujours dans la région Ile-de-France. De son côté, la péniche de Denis Bouley se trouve à Suresnes.

Mais pour leur grand retour aux écrans, la série a décidé de voir plus grand et proposera un voyage inédit vers l'espace. Les deux familles, sélectionnées pour un programme spatial, se dirigent en effet vers la Lune...

Des familles inversées

Les deux femmes principales du film, Isabelle Gélinas et Valérie Bonneton, avaient initialement postulé pour leur rôle respectif. Elles ont même passé leur casting initial avec le partenaire qu'elles n'ont pas cotoyé dans la série, avant que la production, finalement, ne change la répartition des rôles à la dernière seconde.