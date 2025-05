Met Gala 2025 : pourquoi Taylor Swift et Travis Kelce ont-ils snobé l'événement ?

Invités à participer à l’édition 2025 du Met Gala qui s’est déroulé la nuit dernière, à New York, Taylor Swift et Travis Kelce ont été dans l’obligation de décliner en raison de leurs agendas respectifs. Le couple n’est encore jamais apparu ensemble sur un tapis rouge.

Une autre fois peut-être. Alors que de nombreuses célébrités se sont précipitées sur le tapis bleu de l’édition 2025 du Met Gala, la nuit dernière, à New York, Taylor Swift et Travis Kelce ont brillé par leur absence à cet événement de la mode incontournable. Le couple avait pourtant été invité par les organisateurs, mais n’a pas été en mesure d’honorer cette invitation en raison de leurs agendas respectifs.

La chanteuse, qui a terminé sa tournée mondiale Eras Tour en décembre dernier, s’est retirée du regard du public depuis plusieurs semaines, tandis que Travis Kelce, après avoir été aperçu à New York pour une campagne promotionnelle organisée par un sponsor, s’est offert une virée à Las Vegas avec Patrick Mahomes et Justin Timberlake, précise le site américain Page Six. La dernière apparition de Taylor Swift au Met Gala remonte à 2016, ce qui avait marqué sa sixième apparition à l’événement après sa présence aux éditions 2008, 2010, 2011, 2013 et 2014.

L’absence du couple a été d’autant plus remarquée qu’ils ont participé à plusieurs événements récents, notamment au festival de Coachella en avril dernier. Taylor Swift et Travis Kelce n’ont jamais foulé un tapis rouge (ou bleu) ensemble depuis le début de leur relation en 2023. Pis, la chanteuse n’est plus apparue au bras d’un de ses compagnons depuis les MTV Video Music Awards en 2008 où elle était venue accompagnée de Joe Jonas, son petit ami de l’époque, entouré de ses frères.