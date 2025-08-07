La star de la série «Lois et Clark : les nouvelles aventures de Superman» rejoint la police anti-immigration de Donald Trump

Dean Cain, connu pour son rôle dans la série «Lois et Clark : les nouvelles aventures de Superman», a confirmé sur la chaîne américaine Fox News avoir rejoint les rangs de l’ICE, la police anti-immigration mise en place par le gouvernement de Donald Trump.

Une nouvelle carrière inattendue. Dean Cain s’est fièrement présenté mercredi 6 août sur l’antenne de la chaîne américaine Fox News pour annoncer sa décision de rejoindre les effectifs de l’ICE, l’agence fédérale anti-immigration (créée en 2003 après les attentats du 11-septembre) aux méthodes controversées dont la mission a été profondément réorientée par le gouvernement de Donald Trump après la signature d'un décret en janvier dernier lui donnant comme «mission principale» l'application des lois sur l'immigration et «autres lois relatives à l'entrée illégale et à la présence illégale d'étrangers» aux États-Unis.

«J’ai publié une vidéo de recrutement hier – je suis déjà shérif adjoint et policier de réserve – je ne faisais pas partie de l’ICE, mais une fois que j’ai fait part publiquement de mon intérêt et que vous (Fox News, ndlr) avez relayé l’information, tout s’est emballé. Donc j’ai pu m’entretenir avec des responsables de l’agence fédérale, et je vais prêter serment pour devenir un agent le plus rapidement possible», a lancé le comédien de 59 ans.

Un agent de recrutement

Mardi dernier, Dean Cain avait posté une vidéo sur Instagram pour appeler le maximum de personnes à rejoindre l’ICE, l’agence fédérale anti-immigration, après le vote par le Congrès américain validant le recrutement de 10.000 agents supplémentaires. «Je prends mes responsabilités. Idéalement, d’autres anciens officiers et anciens agents de la police de l’immigration vont en faire autant, et nous allons pouvoir atteindre les objectifs de recrutement rapidement et aider à protéger ce pays», a-t-il ajouté.

Selon lui, les États-Unis ont été «bâti par des patriotes qui ont pris leurs responsabilités, même quand cela n’était pas populaire, avec l’idée de faire ce qui était nécessaire. Et je crois vraiment que c’est ce que nous faisons aujourd’hui. Notre système d’immigration ne fonctionne plus, et le Congrès doit le réparer. En attendant, le président Trump, qui a fait campagne sur ce thème, tient ses promesses. C’est la raison pour laquelle les gens ont voté pour lui. C’est pour cela que j’ai voté pour lui, et il va aller au bout de sa promesse, et je vais apporter ma pierre à l’édifice et m’assurer que cela se déroule comme prévu», a-t-il conclu.

Décriée depuis leur mise en place par Donald Trump dès l'entame de son deuxième mandat (le décret a été signé dès sa prise de fonction), les méthodes de l'agence fédérale anti-immigration sont au cœur de vives tensions outre-Atlantique, ses détracteurs dénonçant entre autres la politique du chiffre concernant les arrestations et les expulsions de migrants illégaux, ce qui a notamment déclenché de nombreuses manifestations pour le droit des immigrés à Los Angeles et à travers le pays.