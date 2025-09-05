Emmy Awards 2025 : qui sont les principaux favoris de la cérémonie ?

Selon le site américain Gold Derby, «Severance» et «The Studio» sont pressenties pour repartir avec les deux récompenses les plus prestigieuses de la 77e cérémonie des Emmy Awards. «Adolescence» devrait s’imposer dans la catégorie de la mini-série de l’année.

Les chiffres sont formels. Avec un nombre record de 27 nominations à la 77e cérémonie des Emmy Awards, à suivre en direct sur CANAL+ dans la nuit du 14 au 15 septembre, «Severance» est quasiment assurée de repartir avec le prix le plus prestigieux de la soirée, celui de la meilleure série dramatique de l’année. Le site américain Gold Derby, spécialisé dans les prédictions des récompenses cinéma ou série, estime que la fiction d’Apple TV+ a plus de 68% de probabilité de s’imposer face à ses concurrentes.

Mieux encore, sur les dix dernières éditions des Emmy Awards, il faut remonter à l’année 2017 pour voir une série dramatique repartir sans le trophée malgré un nombre supérieur de nominations, «Westworld» et ses 22 citations s’inclinant face à «The Handmaid’s Tale», qui n’en comptait que 13. Entre 2015 et 2024, toutes les séries dramatiques avec le plus grand nombre de nominations se sont imposées.

La sensation «The Studio»

Dans la catégorie des séries comiques, c’est «The Studio», également accessible sur Apple TV+, qui caracole en tête des prédictions grâce à ses 23 nominations, contre 14 pour «Hacks», et 13 pour «The Bear» qui était repartie avec six trophées l’an dernier. Le site Gold Derby annonce 86% de probabilité de voir la fiction avec Seth Rogen s’emparer du prix de la meilleure série comique.

La mini-série «Adolescence» devrait sans trop de difficulté s’accaparer la majorité des distinctions dans la catégorie des séries limitées et anthologies. Erin Doherty, Owen Cooper et Stephen Graham devraient notamment s'emparer des prix d’interprétation. Ce dernier et le co-auteur de la fiction, Jack Thorne, devraient se voir attribuer le prix du meilleur scénario.

Parmi les surprises, les téléspectateurs pourraient assister à un retour fracassant de Noah Wyle sur la scènes des Emmy Awards, 26 ans après sa dernière apparition pour son rôle du docteur Carter dans «Urgences». Son jeu d’acteur dans la série médicale «The Pitt» devrait lui permettre de repartir avec le trophée du meilleur acteur dans une série dramatique. Kathy Bates est quant à elle pressentie pour le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans «Matlock».

Harrison Ford récompensé ?

Dans les séries comiques, Seth Rogen (The Studio) et Jean Smart (Hacks) sont quasiment assurés de l’emporter. Michelle Williams (Dying for Sex) et Stephen Graham (Adolescence) seront probablement récompensés dans la catégorie des séries limitées et anthologies. Les pronostics sont moins catégoriques concernant le prix du meilleur second rôle dans une série dramatique, avec Tramell Tillman (Severance) et Walton Goggins (The White Lotus) au coude-à-coude.

À 83 ans, pour la première nomination aux Emmy Awards de sa carrière, Harrison Ford est considéré comme le favori pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle d’une série comique pour sa performance dans «Shrinking». Celui de la meilleure actrice dans un second rôle d’une série dramatique devrait se jouer entre Carrie Coon et Parker Posey pour leurs performances dans la saison 3 de «The White Lotus». L'indécision est totale entre Catherine O’Hara (The Studio) et Janelle James (Abbott Elementary) pour le trophée de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique.

À noter que Bryan Cranston, récompensé à quatre reprises par l’Emmy Awards du meilleur acteur dans une série dramatique pour son rôle dans «Breaking Bad», pourrait obtenir une nouvelle distinction en s’emparant du prix du meilleur invité dans une série comique pour sa performance hilarante dans «The Studio». De quoi ajouter un peu plus à sa légende au sein de l’institution qu'est l'Academy of Television Arts and Sciences, à l'origine de la cérémonie.