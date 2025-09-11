Emmy Awards 2025 : voici les 10 comédien(ne)s les plus récompensé(e)s de l'histoire de la cérémonie

La cérémonie des Primetime Emmy Awards a été créée en 1949 pour récompenser les meilleurs programmes télévisés aux États-Unis. Voici la liste des dix comédien(ne)s qui ont remporté le plus de prix d’interprétation depuis sa création.

La définition même du talent. La cérémonie des Primetime Emmy Awards célèbre ce qui se fait de mieux à la télévision américaine depuis sa création en 1949. Au fil des années, comédiens et comédiennes ont cumulé les nominations et les récompenses pour leur performance à l’écran.

Avant d’entamer la liste des acteurs et actrices les plus récompensés de l’histoire, on notera qu’Angela Lansbury, réputée pour son rôle dans la série «Arabesque», aura été nommée à 18 reprises durant sa carrière – dont 12 fois consécutives pour son rôle de Jessica Fletcher – sans jamais remporter le moindre prix. Un (triste) record absolu.

Bryan Cranston

Bryan Cranston fait partie des 8 acteurs à compter 5 victoires aux Emmy Awards avec Kelsey Grammer (17 nominations), Michael J. Fox (12 nominations), Tim Conway (12 nominations), Peter Falk (12 nominations), Candice Bergen (9 nominations), John Larroquette (7 nominations) et Don Knotts (5 nominations, un record de réussite). Célèbre pour son rôle dans «Breaking Bad», l'acteur aux 12 nominations vient d’être couronné pour son interprétation de patron d’un studio hollywoodien dans la série comique «The Studio».

Kelsey Grammer

Récompensé à cinq reprises aux Emmy Awards, le comédien de 70 ans a toutefois obtenu le plus grand nombre de nominations (17) pour sa performance dans «Frasier», qui est aussi une des séries comiques les plus récompensées de l’histoire de la cérémonie, avec cinq trophées à son actif. Un comédien incontournable du paysage audiovisuel outre-Atlantique.

Berry White

Reine de la comédie outre-Atlantique, Berry White a été nommée à 21 reprises, et récompensée cinq fois pour ses performances dans quatre programmes différents. Elle s’est fait connaître dans la série «The Mary Tyler Moore Show», avant de briller dans «The Golden Girls», «The Johnny Larroquette Show», et pour son apparition en tant qu’invitée dans le Saturday Night Live en 2010.

Art Carney

Nommé à 12 reprises, récompensé à six reprises, Art Carney a remporté trois prix consécutifs entre 1954 et 1956 pour ses rôles dans les sitcoms «The Jackie Gleason Show» puis «The Honeymooners». La première lui vaudra deux autres trophées en 1967 et 1968. En 1984, il obtient l’Emmy Awards du meilleur acteur dans une série limitée ou un programme spécial pour sa performance dans le téléfilm «Terrible Joe Moran». Il a été intronisé au Hall of Fame de télévision américaine en 2004.

Tyne Daly

Actrice de théâtre et de télévision, Tyne Daly a réussi l’exploit de remporter quatre Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans «Cagney & Lacey» dans les années 1980, avant de s’imposer une cinquième fois en 1996 dans un second rôle dans la série limitée «Christy». En 2003, le talent de Tyne Daly a été récompensé une sixième fois, à nouveau pour le prix de la meilleure comédienne dans un second rôle, pour son incarnation de Maxine McCarty Gray, la mère veuve du personnage principal, dans la série «Amy», diffusée en intégralité en France sur Téva.

Alan Alda

Nommé à 34 reprises, record pour un acteur, Alan Alda est un visage incontournable du petit écran américain où il s’est fait un nom grâce à la sitcom M*A*S*H, pour laquelle il a été récompensé à cinq reprises en tant que comédien, mais également en tant que réalisateur et scénariste entre 1973 et 1982. C’est plus de 20 ans plus tard que le comédien sera à nouveau couronné pour son incarnation du sénateur californien Arnold Vinick. Une véritable légende outre-Atlantique.

Edward Asner

Edward Asner est l’acteur le plus récompensé aux Emmy Awards avec un record de 7 récompenses individuelles récoltées pour ses performances dans quatre fictions. Dans les années 1970, c’est le rôle de Lou Grant dans «The Mary Tyler Moore Show» qui lui permet de récolter le prix du meilleur acteur dans un second rôle. En 1976, c’est la série «Le Riche et le Pauvre» qui lui vaut un nouveau trophée, cette fois en tant qu’acteur principal. Son incarnation du capitaine Thomas Davies dans la mini-série légendaire «Roots» lui vaut le prix du meilleur second rôle l’année suivante. En 1978 et 1980, Ed Asner s’impose comme le roi des Emmy Awards grâce au spin-off «Lou Grant» - du nom de son personnage dans «The Mary Tyler Moore Show» - en glanant deux prix du meilleur acteur dans une série dramatique.

Mary Tyler Moore

Encore une légende de la télévision américaine. Mary Tyler Moore s’est fait un nom grâce à la série «The Dick Van Dyke Show» dans les années 1960, avant de connaître la gloire avec la série à son nom, «The Mary Tyler Moore Show», la décennie suivante. Des fictions pour lesquelles elle sera récompensée à six reprises en tant qu’actrice principale. En 1993, elle obtient son septième trophée pour sa performance dans le téléfilm «Stolen Babies», qui interviendra après son introduction au Hall of Fame de la télévision américaine en 1986.

Cloris Leachman

Cloris Leachman est une machine à gagner, à tel point qu’elle est l'une des 8 comédiennes de l’histoire de la cérémonie à avoir remporté deux prix la même année, en 1975, pour ses rôles dans la série «The Mary Tyler Moore Show» et l’émission de variété «Cher». En 1998, c’est son rôle dans la série dramatique «Promised Land» qui lui vaut une récompense. Dans les années 2000, elle brille dans le rôle de la grand-mère alcoolique et caractérielle dans «Malcolm», récoltant deux trophées supplémentaires pour atteindre le nombre record de 8 récompenses obtenues sur 22 nominations aux Emmy Awards.

Julia Louis-Dreyfus

La reine toutes catégories confondues ! Récompensée pour la première fois en 1996 par le prix de la meilleure actrice dans un second rôle grâce à son rôle dans la sitcom «Seinfeld», Julia Louis-Dreyfus est remontée sur scène 10 ans plus tard pour sa performance dans «Old Christine», dans laquelle elle incarnait le personnage principal. C’est toutefois sous les traits de la vice-présidente Selina Meyer dans «Veep» qu'elle va atteindre les sommets de la profession, avec six victoires consécutives dans la catégorie de la meilleure actrice dans une série comique entre 2012 et 2017, sur un total de 24 nominations aux Emmy Awards. Tout simplement fabuleux !